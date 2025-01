Nächstes Dessert-Drama bei "Das perfekte Dinner": "Gleich wird 'ne Pizza bestellt!"

Braunschweig - Es ist Tag 4 bei " Das perfekte Dinner " in Braunschweig ! Nach zwei größtenteils entspannten Abenden geht es bei Anja (48) kurz vorm Finale noch mal rund.

Währenddessen schreit ihr alter Kater Scotty immer mal wieder nach Futter, da der in die Tage gekommene Vierbeiner es immer sofort vergisst, wenn er schon gefressen hat.

Nicht nur das: Auch die Sahne ist nicht fest geworden. Als die 48-Jährige die erste Ladung auf den Boden quetscht, spritzt sie explosiv heraus. Anja schlägt sich die Hand ins Gesicht: "Oh nee, ey, ich werd wahnsinnig heute!"

Mit ihrer besten Freundin Iris an ihrer Seite geht es los: Zur Vorspeise gibt es Ravioli im grünen Petersilienzauber und als Hauptgericht Hähnchen mit schwarzem Reis auf einem Estragon-Weißwein-Spiegel und Wurzelgemüse.

Die aufgeregte 48-Jährige aus Lengede ist nämlich schon seit 6 Uhr morgens wach und bietet der Kamera-Crew bei Ankunft erst mal einen Schnaps an, um herunterzukommen.

Am Ende sieht das Dessert dann doch noch lecker aus. © Screenshot/RTL+

Doch Anjas Motto ist: "Ich kann nicht durchdrehen!" Also wird Iris zum Sahnesteif-Holen geschickt und dann wird erst mal eine Flasche Prosecco geköpft.

"Mehr schiefgehen kann ja gar nicht mehr, dann streik ich, dann wird 'ne Pizza bestellt", seufzt Anja.

Letztendlich retten die beiden Freundinnen die vegane Sahne doch noch. So können die Zitronentörtchen mit Kaffeegelee, Kokossahne, roten Früchten und Schnaps unter Erleichterung serviert werden.

Was sagen also die Dinner-Gäste? Der Biskuitboden war Doris (56) zu fest, doch Chris (29) fand die Nachspeise sogar am besten.

Insgesamt einigten sich alle darauf, dass der Abend gelungen war, aber ein perfektes Dinner war es nicht.

Mit 33 Punkten erreicht Anja den gleichen Rang wie Savannah (27) und Doris. Bisher thront Fine (29) mit 37 Punkten für ihr Kürbis-Spezial auf dem ersten Platz. Ob Chris das toppen kann?

"Chris wird einen raushauen", glaubt Doris. Er habe Siegerpotenzial, stimmt Savannah zu.