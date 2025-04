Paul schießt sich mit Menükarte Eigentor: "Als würdest du 'ne Packung Schrauben essen"

Heidelberg - Bei " Das perfekte Dinner " geht in dieser Woche eine altersmäßig gut durchmischte Gruppe aus Heidelberg an den Start. Beim Erblicken der dicht beschriebenen Menükarte von Gastgeber Paul sind sich jedoch alle einig.

"Wenn es so wird, wie es da steht, ist es perfekt", findet Michi (36).

"Wow, da steht einiges drauf", findet Julia (26). "Ich hätte es mir nicht so vorgestellt. Ich dachte, da steht 'Rote Beete' Punkt", lacht die 26-Jährige beim Lesen der Vorspeise.

An Paul, den Gastgeber von Dienstag, vergibt Michi (36) 8 Punkte. © Screenshot RTL+

Auch während der Nachspeise, bestehend aus einer "verführerischen Beeren-Crème-brulée mit zarter Karamellkruste und cremigem Früchtequark mit frisch duftender Minze", sind die Formulierungen der Menükarte noch Gesprächsthema.

Angelina will wissen, was Paul mit einer "zarten Karamellkruste" gemeint habe. "Hab ich zart geschrieben? Es ist fest und dünn, deshalb zart", erklärt Paul.

Ganz passend schien die Beschreibung allerdings nicht. "Klang so, als würdest du 'ne Packung Schrauben essen", lacht Michi. "Das war so witzig. Also es war lecker, aber es war keine zarte Kruste", bestätigt Julia schmunzelnd.

"Als ich das Menü heute gelesen habe, dachte ich, uns erwartet was Großes. Die Erwartungen, die er mit der Formulierung des Menüs geschaffen hat, wurden für mich nicht hundertprozentig erfüllt", fasst Michi zusammen. Auch für Marcus habe der "große Knall" gefehlt.

Mit einem großen Punktabzug muss Paul trotz Kritik jedoch nicht rechnen. Während Michi, Angelina und Marcus jeweils 8 Punkte vergeben, hält Julia eine 7 hoch. Mit insgesamt 31 Punkten teilt sich Paul somit die Führungsposition mit Angelina.

Ob Paul mit der Bewertung seines Menüs zufrieden ist, wird sich am Finaltag zeigen. Die neuen Folgen "Das perfekte Dinner" laufen immer um 19 Uhr auf VOX oder vorab bei RTL+.