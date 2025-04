"Perfektes Dinner"-Kandidatin serviert drei Hauptspeisen pro Person

Ostfriesland - "Moin!" heißt es diese Woche bei " Das perfekte Dinner ". In der kurzen Osterwoche treten vier Kandidaten aus Ostfriesland gegeneinander an. Mit Tag eins bei Marta startet die Woche allerdings weniger norddeutsch, als gedacht.

Kandidatin eins, Marta (37), kämpfte mit ihrem Teig für die Pirogi. © Screenshot RTL+

Getreu dem Motto "Reise nach Polen" startet die 37-Jährige osteuropäisch statt typisch nordisch in die Viertagewoche des beliebten VOX-Formates.

Neben "Zurek" - eine polnische Sauermehlsuppe als Vorspeise - serviert die Hundemama als Hauptgang den absoluten Klassiker: Pirogi - hausgemacht, versteht sich. Und das gleich dreimal!

Die Ex-Gewinnerin der polnischen Version des "Perfekten Dinners" servierte die Hauptspeise jeweils auf drei verschiedenen Tellern, damit die verschiedenen Füllungen, sowie Brat-, Back- oder Kochversionen am besten zum Ausdruck kommen.

Doch das Herstellen der verschiedenen Teigtaschen erwies sich zunächst schwieriger als vielleicht erwartet. Der Teig, den sie nach den Vorgaben ihrer Mutter zubereiten wollte, sollte einfach nicht klebrig genug werden.

Doch kein Problem für die ehemalige Moderatorin der polnischen Version des Musiksenders Viva. "Ich muss Joker benutzen - mein Handy", lachte sie in die Kamera, bevor sie nach der Last-Minute-Rettung googelte. Das einfache Ergebnis: etwas mehr Wasser.

"Der Teig ist bestimmt beleidigt, wegen polnischer Butter", scherze die Hobbyköchin, die gerne Techniken ihrer Oma übernimmt und dabei immer positiv bleibt, sollte noch so viel schiefgehen. "Egal, was passiert, du musst positiv denken. Wir finden eine Lösung, auch wenn es brennt oder so."