Finale bei "Das perfekte Dinner": Kopf an Kopf um den ersten Platz!

Am letzten Abend von "Das perfekte Dinner" in Braunschweig will sich der konkurrenzfähige Chris mit seinem veganen Dinner beweisen.

Von Isabelle Wiermann

Achtung, Spoiler! Braunschweig - Das perfekte Dinner in Braunschweig (Niedersachsen) endet am Freitag bei dem sportlichen Veganer Chris (29). Kann seine tierfreie Küche das Kürbis-Menü von Fine (29) toppen? Chris (29) will vor allem mit seinem knalligen Rote-Beete-Risotto mit knusprigem Tofu überzeugen. © Bildmontage: Screenshot/RTL+ Für das letzte Abendmahl in Braunschweig hat Chris sich mit seinem "Kunterbunt"-Menü einiges ausgedacht: ein Kartoffel-Erbsen-Suppenduo als Vorspeise, als Hauptgang ein Rote-Beete-Risotto mit knusprigem Tofu und als Dessert ein Kürbis-Crème-Brûlée. Das bunte Thema hat auch die restlichen Teilnehmer inspiriert: Anja (48) rückt mit Regenbogen-Armstulpen an, Doris (56) sogar in knallig pinker Perücke. Sie haben große Erwartungen an Chris: "Der macht keinen Wettkampf mit, ohne auch das Ziel zu haben, als Sieger da rauszugehen", schmunzelt Doris. Das perfekte Dinner "Perfektes Dinner"-Vorspeise sorgt für Überraschung: "Das ist ja abartig!" Der Teamleiter im betrieblichen Management lebt nämlich nicht nur seit zwei Jahren vegan und alkoholfrei, sondern läuft auch Marathons. Anja, Doris und Savannah (27) haben alle 33 Punkte erzielt, während Fine mit 37 Punkten den ersten Platz besetzt. Ob ein tierfreies Menü das toppen kann? "Kunterbunt" als Thema haben sich Savannah (27, v.l.n.r.), Fine (29), Doris (56) und Anja (48) nicht zweimal sagen lassen. © Screenshot/RTL+ Das perfekte Dinner: Ganz knapper Sieg! Die Teilnehmer freuen sich für Fine (29, M.), die knapp vor Chris (29, 2. v. l.) gewonnen hat. © Screenshot/RTL+ In der Küche läuft für Chris alles geschmeidig, und den Gästen schmeckt es. Savannah (27) zieht letztendlich das Fazit, dass vegane Alternativen genauso gut funktionieren "wie unsere normalen". Für sie war es das perfekte vegane Dinner - nicht aber das perfekte Dinner. Das perfekte Dinner Schnippel-Hilfe sorgt für feurige Situation: Können Marias Dinner-Gäste ihre Schärfe händeln? Auch Doris hat es sehr gefallen, doch Fine bleibt ihre Favoritin. Am Ende wird es sehr knapp: Während Fine selbst zehn perfekte Punkte für Chris' Dinner vergibt, kommt er letztendlich auf nur 36 Punkte. Damit hat er einen Punkt weniger als Fine - die mit 3000 Euro für ihr Kürbis-Spezial nach Hause geht!

