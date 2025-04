17.04.2025 12:00 Zu viel Kürbis bei "Das perfekte Dinner": Kandidat Philipp serviert das Fruchtgemüse in jedem Gang

An Tag vier vom perfekten Dinner aus Ostfriesland ist Philipp an der Reihe. Der 34-Jährige tischte in jedem Gang Kürbis auf.

Von Alice Nägle

Osteel (Ostfriesland) - Eine "wilde" Woche bei "Das perfekte Dinner" in Ostfriesland endete mit Finalkandidat Philipp (34). Seine Idee, in jedem Gang Kürbis zu servieren, traf allerdings nicht immer den Geschmack der Konkurrenz. V.l.n.r.: Kürbis-Chutney, Kürbis-Pasta sowie Kürbis-Marmelade servierte Kandidat Philipp bei seinem Menü. © Screenshot RTL+ Der Kürbis war Philipps roter Faden. In jedem einzelnen Gang fand sich das orange Fruchtgemüse wieder. Kürbis-Chutney zur Vor-, Nudeln aus Kürbis zur Haupt- und Kürbismarmelade zur Nachspeise - all das servierte der 34-Jährige nach und nach auf den Tellern seiner Gäste. Auch die Tischdeko griff das Motto auf. Kleine echte sowie unechte Kürbisse zierten die Tafel. Vor allem bei Marta (37) löste dies im Vorfeld nicht unbedingt Begeisterung aus. Doch die Montagskandidatin zeigte sich letztlich positiv überrascht über die Vielfalt des Hokkaido. Die eigentliche Kürbis-Kritikerin war vor allem von der Vorspeise mehr als überzeugt. Die Polin würde für diese Kombi sogar im Restaurant bezahlen. Anders als Andrea (42) vom Dienstag. Das perfekte Dinner Gelächter bei "Das perfekte Dinner": Gäste wünschen sich Sitzerhöhung Die Kürbis-Variationen überzeugten die Kritikerin nicht wirklich. Außer bei der Vorspeise mochte sie die Ideen des Wahl-Ostfriesen, das orange Fruchtgemüse zu integrieren, gar nicht, verteilte am Ende aber trotzdem acht Punkte. "Jetzt wird's wild" für Andrea nicht so gelungen Das Spirituosen-Regal des 34-Jährigen kann sich sehen lassen. © Screenshot RTL+ Von Dörte (60) erhielt der Finalkandidat mit sieben Zählern die niedrigste Punktzahl, Marta reihte sich bei den acht ein. Damit gewann Dienstagskandidatin Andrea mit 26 Punkten die kurze Perfekte-Dinner-Osterwoche aus Ostfriesland. Dass das von Philipp gewählte Motto "Jetzt wird's wild" die leidenschaftliche Jägerin eher enttäuschte, spielte ihr für den Sieg natürlich in die Karten. Die eher außergewöhnliche Hirsch-Wildschwein-Kombination als Roulade zum Hauptgang mundete der 42-Jährigen nicht. Das perfekte Dinner "Perfektes Dinner"-Kandidatin serviert drei Hauptspeisen pro Person Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Und ob die Mitstreiter des Heilerziehungspflegers dieses Jahr wirklich keinen Kürbis mehr essen werden, wie er lachend vermutete, bleibt abzuwarten.

Die Reste des herbstlichen Fruchtgemüses erhalten sicherlich Philipps fünf Laufenten, die im Garten des Hobby-Brotbäckers zu Hause sind. Montagskandidatin Marta (37) unterstützte den Koch vom Donnerstag so gut sie konnte. © Screenshot RTL+ "Das perfekte Dinner" läuft immer von Montag bis Freitag um 19 Uhr auf VOX und vorab bei RTL+. Wegen Ostern läuft die letzte Folge der aktuellen Woche ausnahmsweise am heutigen Donnerstag.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+