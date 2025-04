Das Remake ist ein echter Reinfall, lieber schaue ich das Original

TAG24 wirft einen Blick auf das TV-Programm für Samstag, den 19. April. Was läuft im Fernsehen?

Von Sebastian Tangel

Dresden - Habt Ihr die letzten Ostererledigungen hinter Euch? Dann macht es Euch doch auf der Couch gemütlich. TAG24 wirft für Euch einen Blick auf das Fernsehprogramm am Karsamstag. Was lohnt sich im TV und was nicht?

Pflichtprogramm

Im Sommer kommt die Neuauflage von Die nackte Kanone mit Liam Neeson ins Kino. Der jüngst veröffentlichte erste Trailer verheißt allerdings nichts Gutes - es droht ein weiterer Remake-Reinfall! Dann schaue ich doch lieber das Original. Auf ZDFneo laufen heute Abend alle drei Teile der kultigen Slapstick-Filmreihe hintereinander. ab 20.15 Uhr, ZDFneo

"Die nackte Kanone" besteht aus drei Teilen, die alle hintereinander laufen. © ZDF/Elliott Marks

Geheimtipp

Er wurde als Teil des Comedy-Duos "Key and Peele" berühmt: Inzwischen ist der multitalentierte US-Amerikaner Jordan Peele hauptberuflich Regisseur - und revolutioniert mit seinen außergewöhnlichen Filmen das Horror-Genre. Sein Erstlingswerk Get Out (2017) über einen Afroamerikaner (Daniel Kaluuya), der die Eltern seiner weißen Freundin kennenlernen soll, wurde damals nicht zu Unrecht für vier Oscars nominiert. 23 Uhr, ProSieben

"Get Out" ist das Erstlingswerk von Jordan Peele. © Universal Pictures

Bloß nicht!

Stark angefangen, stark nachgelassen: Anfang der Nullerjahre gelang Scarlett Johansson ein cineastischer Volltreffer nach dem anderen, allen voran Lost in Translation (2003). Inzwischen ist sie fast ausschließlich in mittelmäßigen Marvel-Filmen und unterirdischen Rom-Coms zu sehen. Die bis dato schlimmste: Girls' Night Out (2017). 22.10 Uhr, SUPER RTL

Eine Rom-Com mit Scarlett Johansson. Für unseren Redakteur ist Girls' Night Out keine Empfehlung wert. © SUPER RTL

Streaming

In Sachen Streaming ist Dope Thief eine Serie, die Ihr auf Eure To-Watch-List setzen solltet. © Apple TV