Weniger Pfunde, mehr Geld: Ruth Moschner schockiert Körper-Erfahrung im Showgeschäft

Hamburg - Es gibt ein Thema, das Ruth Moschner (50) schon ihr ganzes Leben lang begleitet: das Gewicht. Vor allem von anderen werde ihr Körper immer wieder beurteilt. Ein Thema, das sich sogar in ihrem Kontostand bemerkbar machte.

Schon ihr ganzes Leben muss Ruth Moschner (50) damit klarkommen, dass andere über ihren Körper urteilen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

"In keiner Phase deines Lebens wurde dein Körper nicht beurteilt", spricht Moderatorin Ilka Petersen (49) die 50-Jährige im Gespräch bei "DAS! Rote Sofa" auf das ständige Beurteilen ihres Gewichts an.

"Es begleitet mich durch mein ganzes Leben", gesteht Moschner. So musste sie nach eigenen Angaben mit Erschrecken feststellen: "In den Phasen, in denen ich dünn war und Größe 34/36 hatte, habe ich die meisten Angebote bekommen und mehr Geld verdient", so die Moderatorin.

"Und die Firmen, die mich Jahre vorher noch als 'Presswurst' bezeichnet haben und mich nicht ausstatten wollten, haben dann angerufen und gefragt, ob ich ihre Klamotten tragen möchte." Eine Feststellung, welche Moschner bis heute als "sehr schockierend" empfindet.

Durch eine Ernährungsumstellung habe sie eben Körpergewicht verloren. "Und man wurde behandelt, als hätte man einen Weg für Weltfrieden gefunden. Und dabei bin ich nur ein paar Kilos losgeworden", erklärt sie kopfschüttelnd. Als anstrengend habe sie es nicht empfunden, die Kilos purzeln zu lassen.