Jetzt wird's im "Sommerhaus" richtig unangenehm: "Bist du eine Frau? Schande über dich"

Bocholt - Im " Sommerhaus der Normalos " kämpfen die Nicht-Prominenten weiter um ihren Verbleib und das Preisgeld von 25.000 Euro. Vanessa (28) schießt sich dabei jedoch mehr und mehr ins Aus - und zieht auch in Folge 3 den Unmut ihrer Mitstreiter auf sich. Auch Mladen alias Maki (31) sammelt nicht gerade Sympathiepunkte beim Zuschauer!

Beim Spiel "Tischlein deck dich" rastet Maki (31) völlig aus. © RTL

Denn beim berüchtigten Spiel "Tischlein deck dich", bei dem die Teilnehmer abwechselnd Fragen beantworten und im Falle einer falschen Antwort diverse "Delikatessen" schlucken müssen, flippt der Fitnessfan völlig aus.

Erst scheitert die introvertierte Blondine daran, das Wort "Intelligenzniveau" korrekt zu buchstabieren, was Maki mit einem "Schande über dich!" honoriert.

Als Michelle dann auch noch überfragt ist, wo der Venushügel liegt ("Auf dem Venus?"), verliert der 31-Jährige vollends die Fassung! "Bist du eine Frau? DEIN VENUSHÜGEL - IM INTIMBEREICH!", blafft er seine Freundin an, die daraufhin bittere Tränen vergießt.

Auch Vanessa bricht (zur Überraschung von niemandem) in diversen Situationen mehrfach in Tränen aus - oder versucht es zumindest. Die 28-Jährige hat es auf dem Weg nach oben zum nächsten großen Realitysternchen aber auch wirklich nicht leicht ... (Ironie off).