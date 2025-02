Explosive Mischung! Diese acht Paare ziehen ins "Sommerhaus der Normalos"

Bocholt - Das " Sommerhaus der Normalos " steht kurz vor seiner Erstausstrahlung, doch welche nicht prominenten Paare halten eigentlich Einzug ins legendäre Bocholter Bauernhaus? Das verkündete RTL nun zum Start in die neue Woche.

Am 24. Februar startet bei RTL+ zum ersten Mal "Das Sommerhaus der Normalos". © RTL

Am Montagmorgen gab der Kölner Sender seine acht "Normalo"-Paare ohne VIP-Status bei Instagram bekannt, die sich ab dem 24. Februar gewohnt schrägen Spielen stellen werden, um am Ende die Siegesprämie von 25.000 Euro abzuräumen.

Wir stellen Euch die Teilnehmer vor!

Viktoria (26) und Sebastian (30) sind seit knapp drei Jahren ein Paar und zeigen in ihrer Partnerschaft beide Eifersucht. So offenbarte das Paar schon vorab, dass es während Streitigkeiten schon mal impulsiv werden kann - beste Voraussetzungen also für das "Sommerhaus".

Die Beziehung von Mladen (31) und Michelle (28) klingt da schon harmonischer: Das Paar geht seit Februar 2020 gemeinsam durchs Leben, wobei die 28-Jährige bereits seit längerer Zeit auf einen Antrag ihres Liebsten wartet. Ob Mladen seiner Freundin diesen vielleicht sogar nach dem "Sommerhaus" macht?

Bei Sophie (22) und Hendrik (28) scheint das Thema Heirat hingegen noch keine Rolle zu spielen: Die beiden sind seit zweieinhalb Jahren zusammen, während die 22-Jährige sich jedoch nach mehr Action in der Partnerschaft sehnt. Die dürfte Sophie im Bocholter Landhaus wohl gewiss sein.