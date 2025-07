Von "Sommerhaus der Normalos" zu TV-Stars? Michelle und Vici sprechen über ihre Pläne

Nach "Sommerhaus der Normalos" schlendern Michelle Mišić (28, l.) und Viktoria Senne (26) über den roten Teppich der RTL+-Party. © TAG24

Am zurückliegenden Donnerstag veranstaltete RTL+ in Kooperation mit MezzoMix eine große Sommerparty im Berliner Ortsteil Westend.

Unzählige Realitystars aus Formaten wie "Ex on the Beach", "Are You the One" oder "Sommerhaus der Stars/Normalos" waren geladen - auch Michelle und Vici, die 2025 an der ersten Staffel "Sommerhaus der Normalos" teilgenommen hatten, waren dabei.

Gegen eine erneute Teilnahme würde für Michelle nichts sprechen. "Aber mit dem Mindset, was ich heute habe", erklärt sie. Die 28-Jährige sei aus der Show stärker und selbstbewusster hinausgegangen und würde sich nicht mehr alles gefallen lassen.

Auch Viktoria bereut ihre Teilnahme nicht. "Ich wollte so was schon immer mal machen. Wenn ich dieses Mal nicht dabei gewesen wäre, hätte ich mich bei der nächsten Staffel beworben", so die 26-Jährige.

Die Bekanntheit der beiden Frauen stieg nach der Staffel rasant an. Mehr als 20.000 Follower haben sie jeweils auf Instagram hinzugewonnen. Auch auf der Straße werden sie oft erkannt.

Werden ihre Fans sie nun öfter im TV sehen? "Es kann sein. Aber wir schweigen erst mal dazu", so Vici.

Und obwohl beide erst einmal zu weiteren TV-Projekten nichts verraten wollen, sind sie sich dennoch sicher: "Wenn es passt, was wir da machen sollen, dann würden wir uns sehr über weitere Anfragen freuen", erklärt Vici.