Fans in Sorge um Antonia Hemmer: "Alles zu viel für mich"

Antonia Hemmer (23) meldete sich nach ihrer Social-Media-Auszeit zurück. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Am heutigen Donnerstag meldete sich die 23-Jährige zögerlich bei ihren Followern. "Das ist ungelogen der 20. Versuch, in dem ich versuche, diese Story aufzunehmen", so Antonia. Es fühle sich so an, als hätte sie noch nie in die Kamera gesprochen.

Dabei bedankte sie sich zunächst bei ihrer Community. Sie habe zahlreiche Fragen bekommen, ob es ihr gut gehe. "Ich habe die süßeste Community überhaupt. Vielen, vielen Dank, dass ihr Euch immer so Sorgen macht."

Körperlich gehe es ihr zwar gut, aber psychisch sei sie aktuell noch etwas angeschlagen.

"Von der Psyche her war es in letzter Zeit einfach zu viel für mich. Und ich bin da jemand, der sich einfach zurückzieht", erklärte sie weiter. Sie wolle sich eigentlich gar nicht beschweren. Immerhin wisse sie, dass jeder und jede so sein Päckchen zu tragen habe.

Doch sie wollte ihre Follower zumindest über die Hintergründe ihrer Social-Media-Auszeit aufklären. "Es verschwindet ja nicht von heute auf morgen", so die einstige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin.

Vor allem der Herbst und anstehende Winter drückten bei ihr schon jetzt auf die Stimmung. "Es wird wieder dunkel, es wird wieder kälter. Die ekligste Jahreszeit für mich."