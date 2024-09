Im "Sommerhaus" geht's ab heute (nicht) um die Wurst: Erstes Paar bereits getrennt

Bocholt - Es geht im " Sommerhaus der Stars " wieder um alles - sogar um die Wurst. Denn als besonderen Kniff hat RTL den Kandidaten der Reality-Show, die am Montagabend um 20.15 Uhr startet, in diesem Jahr Wurst und Fleisch von der Speisekarte gestrichen.

Vanessa Schmitt (28) und ihr Freund Raúl Richter (37) gehören zu den prominenten Bewohnern. © RTL

Die von oben verordneten Veggie-Wochen kamen schon vor der Ausstrahlung nicht überall gut an. Schauspieler Raúl Richter (37), der diesmal in dem von Kameras überwachten Domizil im nordrhein-westfälischen Bocholt haust, ließ sich mit dem Satz zitieren: "Ich brauche auch Fleisch und ich möchte ungern bevormundet werden, was mein Essen angeht".

Mit seiner Freundin Vanessa Schmitt (28) kämpft der "Notruf Hafenkante"-Star in der im Sommer aufgezeichneten Show gegen sieben andere Paare um ein Preisgeld von 50 000 Euro.

Ein auch für Menschen ohne Vorliebe für Reality-TV bekannter Name dürfte dabei Sarah Kern (56) sein, einst Frau des Modedesigners Otto Kern (1950-2017).

Sie zeigt sich an der Seite ihres Partners Tobias Pankow (38).



Doch die beiden wurden vom Fluch des Sommerhauses, der teilnehmende Paare auseinander bringt, getroffen. Wie die Designerin kurz vor TV-Ausstrahlung bekannt gab, sind sie und Pankow nicht mehr zusammen.