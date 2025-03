Normalos verbünden sich gegen Michelle: "Kommst einfach mit 'ner Schlaftablette hier rein"

Bocholt - Im " Sommerhaus der Normalos " liegen die Nerven in Folge 4 allmählich blank. Vor allem ein Paar ist den TV-Neulingen ein Dorn im Auge - bis es bei der zweiten Nominierung derart eskaliert, dass sogar Michelle (28) ihre zarte Stimme erhebt und laut wird.

Bei der Nominierung wird deutlich - nicht nur Lisa (23) und Marcel (24, vorne Mitte) wollen Maki und Michelle raushaben. © RTL

Schon vor der nächsten Rauswahl ist klar, dass Maki (31) und seine Liebste gleich mehrere Stimmen gegen sich haben werden, denn einigen "Sommerhaus"-Teilnehmern geht Michelles ruhige Art mittlerweile dermaßen gegen den Strich, dass sie "Team M&M" endgültig von hinten sehen wollen.

Vor allem Lisa (23) stichelt immer weiter gegen ihre selbst ernannte Erzfeindin, die es in ihren Augen "nicht verdient hat, hier zu sein". "Das sehen auch noch fünf andere Paare so", erklärt sie Michelle im Beisein ihres Partners und blafft Maki an: "Du kommst einfach mit 'ner Schlaftablette hier rein, und es passiert nichts!"

Grund genug für Lisa, die Konkurrentin in hohem Bogen rauszuwählen. Und nicht nur die: Auch Sandra (34) und Steffen (36) geben ihre Stimme Michelle, deren "Namen man glatt vergessen würde", da sie im Sommerhaus einfach "nicht stattfinden würde".

Zur Überraschung des Zuschauers ist das Maß bei der 28-Jährigen schließlich voll. "Keine Ahnung, was die für einen Zirkus von mir verlangen!", empört sich die Introvertierte und macht ihrem Ärger ENDLICH lautstark Luft: "Auf einmal höre ich von allen, 'Michelle ist langweilig', und alle springen auf den Zug auf! Natürlich kennt ihr meinen Namen! Warum muss ich explodieren, damit ich nicht langweilig bin?!"