Der Prinz kehrt zurück nach Dresden: MDR zeigt neue Doku zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Den Zuschauern werden dabei exklusive Einblicke hinter die Kulissen am Schloss Moritzburg versprochen. Außerdem soll die Doku einige offenen Fragen rund um die Geschichte Aschenbrödels klären.

Am dritten Advent läuft das kultige Weihnachtsmärchen um 15.50 Uhr. Anschließend wird um 17.15 Uhr erstmals die Dokumentation "Drei Haselnüsse und ein Mythos – 50 Jahre Aschenbrödel" ausgestrahlt, teilte der MDR am Dienstag mit.

Am 21. Dezember steht Trávníček in Dresden erneut im Rampenlicht, als Gastgeber des Großen Adventskonzerts im Rudolf-Harbig-Stadion (2015 Uhr, MDR). "Ich habe viele schöne Erinnerungen an Dresden und nun kommt noch eine neue dazu", freut sich Trávníček.