"Die beste Klasse Deutschlands" kommt zum ersten Mal aus Sachsen

Bereits zum 18. Mal kämpften 16 Klassen um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands". Dieses Mal war unter anderem auch eine 7. Klasse aus Schwarzenberg dabei.

Von Sarah Müller

Schwarzenberg/Erfurt - Insgesamt 16 Klassen traten bereits zum 18. Mal in vier Shows um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" an. Am heutigen Samstag kam es dann zum Finale - mit dabei auch die 7c des Bertold-Brecht-Gymnasiums in Schwarzenberg (Erzgebirge).



Neele wurde gemeinsam mit ihrer Klassenkameradin Johanna für die erste Reihe ausgewählt. © Uwe Meinhold Für die Schüler aus dem Erzgebirge war es das erste Mal in einem Fernsehstudio. "Man denkt, das ist viel größer", beschreibt Neele ihre ersten Eindrücke. Und es dauerte natürlich alles viel länger, als es dann im Fernsehen zu sehen ist. Bereits in der ersten Sendung, die Clarissa Corrêa da Silva (32) und Tobias Krell (37) moderierten, präsentierte sich die Klasse rund um Johanna und Neele als besonders clever. Bis zum Finalspiel sammelten die Schüler aus dem Erzgebirge insgesamt 128 Punkte. Dabei beeindruckte besonders Johanna bei dem Memory-Spiel gegen die Klasse vom Heinrich-Hertz-Gymnasium in Berlin. Somit war es kein Wunder, dass sie zum Finale sehr selbstbewusst anreisten. Die Klasse ging ziemlich gelassen an die Finalshow: "Wir wussten, dass wir auf jeden Fall Potenzial haben zu gewinnen", so Johannes. "Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe geträumt, dass wir gewinnen und deswegen war ich davon überzeugt, dass wir das auch werden", erklärt Johanna, die auch in der Finalshow mit Neele in der ersten Reihe saß, ihre geringe Nervosität vor der Show. TV & Shows Neue Hunde-Show bei Sat.1: Andrea Kaiser sucht den Champion! Doch sollte sie dabei auch Recht behalten? Immerhin hatte die siebte Klasse anfangs doch ein paar Anlaufschwierigkeiten. "Trotzdem war ich mir sicher: 'Wenn wir jetzt die nächsten Spiele punkten, ist noch alles drin", schildert Johanna ihre Sicht auf den Spielverlauf.

Johanna war überzeugt, dass sie die Reise nach Paris gewinnen. © Uwe Meinhold

Nussknacker Herbert reist nach Paris

Trotz Anlaufschwierigkeiten in der Finalshow: Am Ende gewann die 7c aus Schwarzenberg. © KiKA/Steffen Becker Johanna sollte Recht behalten: Bis zur Finalrunde "The Split" kämpften sich die Schüler aus Schwarzenberg an die Spitze der Punkte-Tabelle. Am Ende sollte es sich zwischen ihnen und der Klasse aus Böhlen entscheiden. Doch durch geschickten Punkte-Einsatz gab die Klasse rund um Johanna und Neele die Führung nicht mehr aus der Hand und durfte am Ende ausgelassen jubeln. Immerhin geht es nun für alle nach Paris. "Man konnte sehen, wie die Klasse im Laufe der beiden Sendungen auch immer weiter zusammengewachsen ist", erzählt Klassenlehrer Steffen Oeser nach dem Finale sichtlich stolz auf seine Schützlinge. TV & Shows Scharfe Kritik am Türöffner-Tag der "Sendung mit der Maus": So reagiert der WDR! Für die meisten Schüler der 7c ist die Reise nach Paris eine Premiere. Der Zeitpunkt für die Klassenfahrt steht schon fest, nur mit dem Programm sind sich die Jugendlichen noch nicht ganz einig: "Die einen wollen Sightseeing, die anderen lieber ins Disneyland", verrät Neele. Wer die Ausstrahlung vom Finale verpasst hat, kann sich die Wiederholung am 14. Oktober 2023 um 19.30 Uhr bei KiKA ansehen oder auf kika.de und im KiKA-Player.

Die Vorfreude auf die Reise nach Paris ist bereits riesig. © Uwe Meinhold

Bei der Bewerbung musste alles schnell gehen