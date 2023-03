"Die Discounter": Komparsen für Dreh im Norden gesucht

Wittenburg - Wer dem Cast der Kult-Serie "Die Discounter" schon immer ganz nah sein wollte, hat jetzt die Chance dazu: Die Produktionsfirma sucht im Rahmen des Drehs zur 3. Staffel der Amazon Prime -Serie Komparsen, die Ende März 2023 am Set in Mecklenburg-Vorpommern dabei sein wollen.

Einmal dem Team des fiktiven Discounters "Feinkost Kolinski" ganz nah sein: Ein Komparsenaufruf macht's möglich. © Amazon

Erst vergangene Woche war der reale Standort des fiktiven Supermarktes "Feinkost Kolinski" von Fans der Serie im Netz geleakt worden.

Den Filmschaffenden dürfte das weniger gefallen, schließlich will das Team vor und hinter der Kamera möglichst in Ruhe arbeiten können und nicht von Fans und Schaulustigen an den Drehtagen gestört werden.

Am 31. März sind Fans am Set jedoch gern gesehen. Nicht am Set in Hamburg, aber für einen Drehtag in der Skihalle Wittenburg werden "aufgeweckte und sympathische" Menschen gesucht, wie auf dem Instagram-Account des "Alpincenter.com Wittenburg" heißt. Diese sollten sicher auf Skiern stehen und idealerweise sogar über eine eigene Skiausrüstung verfügen.