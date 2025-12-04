Schreckmoment in TV-Show: Investor Frank Thelen in Unfall verwickelt

Köln - Schockmoment im Weihnachtsspecial von " Die Höhle der Löwen ": Investor Frank Thelen (50) ist am Set der VOX-Show mit einem Schneemobil verunglückt!

Werner Kirchner-Höffer (52, l.) und Sergey Ignatyev (53) aus Österreich stellen bei "Die Höhle der Löwen" ihr Elektro-Schneemobil "Bobsla" vor. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Sergey Ignatyev (53) und Werner Kirchner-Höffer (52) aus Österreich stellen in der bereits aufgezeichneten Ausgabe ihren "Bobsla" vor. Hinter dem witzigen Namen verbirgt sich ein elektronisch betriebenes Schneemobil.

Dank starker Motoren und einer tiefen Sitzposition sei das Gefährt besonders wendig und nahezu "unkippbar", wie die beiden Gründer anpreisen. Thelen zeigt sich durchaus angetan von dem Pitch und besteht auf einer Probefahrt. Gesagt, getan!

Seine Kollegen stehen dem Vorhaben von Beginn an skeptisch gegenüber. "Der sagt 'Alles klar' und hat gar keine Ahnung", hört man Judith Williams (54) im Hintergrund noch mahnen. Ralf Dümmel sieht das Ganze etwas entspannter: "Er hat Spaß. Er lacht", so der 59-jährige.

Plötzlich ertönt ein lauter Knall: Thelen ist mit dem E-Mobil ungebremst in ein Metalltor gerast. Was der Investor trotz winterlicher X-Mas-Kulisse wohl nicht bedacht hat: Auf dem glatten Studioboden verhält sich das Fahrzeug natürlich anders als auf Schnee.