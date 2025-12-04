Schreckmoment in TV-Show: Investor Frank Thelen in Unfall verwickelt
Köln - Schockmoment im Weihnachtsspecial von "Die Höhle der Löwen": Investor Frank Thelen (50) ist am Set der VOX-Show mit einem Schneemobil verunglückt!
Sergey Ignatyev (53) und Werner Kirchner-Höffer (52) aus Österreich stellen in der bereits aufgezeichneten Ausgabe ihren "Bobsla" vor. Hinter dem witzigen Namen verbirgt sich ein elektronisch betriebenes Schneemobil.
Dank starker Motoren und einer tiefen Sitzposition sei das Gefährt besonders wendig und nahezu "unkippbar", wie die beiden Gründer anpreisen. Thelen zeigt sich durchaus angetan von dem Pitch und besteht auf einer Probefahrt. Gesagt, getan!
Seine Kollegen stehen dem Vorhaben von Beginn an skeptisch gegenüber. "Der sagt 'Alles klar' und hat gar keine Ahnung", hört man Judith Williams (54) im Hintergrund noch mahnen. Ralf Dümmel sieht das Ganze etwas entspannter: "Er hat Spaß. Er lacht", so der 59-jährige.
Plötzlich ertönt ein lauter Knall: Thelen ist mit dem E-Mobil ungebremst in ein Metalltor gerast. Was der Investor trotz winterlicher X-Mas-Kulisse wohl nicht bedacht hat: Auf dem glatten Studioboden verhält sich das Fahrzeug natürlich anders als auf Schnee.
"Die Höhle der Löwen"-Investor Frank Thelen äußert sich zum Unfallhergang
Glücklicherweise bleibt der Unternehmer bei dem Crash unverletzt. Sein erster Gedanke gilt ohnehin den Gründern und ihrer innovativen Erfindung: "Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, das Gerät hat keinen Schaden genommen", entschuldigt er sich sofort.
Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der entstandene Sachschaden bei rund 40.000 Euro liegen. Auch das Tor war demoliert. Die Gründer hatten angegeben, dass das Schneemobil eine Bremse hat. Thelen ist sich dessen nicht so sicher.
"Das Ding hat keine Bremse gehabt", erklärte der Löwe im Nachgang. "Ich habe gebremst, aber das Ding hat nicht gebremst. Und es hatte auch keinen Rückwärtsgang. Es tut mir natürlich leid, aber es war auch nicht so geil. Die Schuld lag in der Mitte", so Thelen.
Laut "Bild" war das Fahrzeug sehr wohl mit Bremsen ausgestattet. Diese seien allerdings auf schneebedeckte Untergründe ausgelegt und hätten auf dem glatten Studioboden vermutlich nicht richtig gegriffen, was zum Unfall geführt haben könnte.
Ob der Zwischenfall auch Auswirkungen auf den Pitch hat? Das "DHDL"-Weihnachtsspecial wird am 8. Dezember ab 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Auf RTL+ ist die dramatische Episode schon jetzt abrufbar.
Titelfoto: RTL / Bernd-Michael Maurer