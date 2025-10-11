Bald noch mehr Wollnys bei "Temptation Island"? Sylvanas Verlobter lässt tief blicken

Hückelhoven - Seit etlichen Jahren flimmern " Die Wollnys " bei RTLZWEI über die heimischen Bildschirme, doch wie sieht es mit der Teilnahme der Großfamilienmitglieder an anderen Reality-Formaten aus? Sylvanas (33) Langzeit-Verlobter Florian Köster (37) äußerte sich nun zu einer möglichen Mitwirkung an "Temptation Island VIP"!

Sylvana Wollny (33) und ihr Flo (37) gehen bereits seit mehr als 14 Jahren gemeinsam durchs Leben. Das Paar hat zwei Töchter. © Instagram/floriankoester44

Der Vater von zwei Töchtern hatte seine mehr als 140.000 Instagram-Fans an diesem Wochenende zu einer Fragerunde eingeladen, in der diese Flo insbesondere hinsichtlich anderer Trash-Formate auf den Zahn fühlten.

So wollte ein User beispielsweise von dem 37-Jährigen wissen, ob er sich auch als Kandidat bei "Kampf der Realitystars" oder etwa "Promi Big Brother" sehen würde, doch Flo musste seine Anhänger enttäuschen. "Ne, ich glaube eher nicht. Da bin ich nicht so der Typ für", entgegnete er nämlich. Lediglich wenn einer aus der Großfamilie mitmachen würde - "Peter oder so", würde der Wollny-Verlobte über eine Teilnahme nachdenken, wie er offenbarte.

Zusammen mit seiner Sylvana will Flo aber offenbar nicht gemeinsam in ein Format, wie er außerdem erklärte - zumindest nicht zu "Temptation Island VIP". So habe weder seine Liebste, noch er selbst Interesse daran, sich auf den TV-Treuetest einzulassen, wie er auf Nachfrage eines weiteren Followers klarstellte.

Lediglich ein Aspekt würde Flo dann doch ein wenig reizen, wie er zugab: "Wie ich mich da anstellen würde, wie ich das meistern würde, das würde mich interessieren", räumte er ein.