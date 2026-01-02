Es betrifft "Die Wollnys": RTLZWEI verkündet echten Programm-Knall
Köln/München - Bereits seit 15 Jahren werden "Die Wollnys" bei RTLZWEI ausgestrahlt. Zum Jubiläum sorgt der Sender jetzt für einen echten Programm-Hammer.
Egal, was Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) und ihr aufgrund diverser Kinder und Enkelkinder immer unübersichtlicher werdender Anhang seit 2011 auch machen, die Kamera ist immer dabei. Und das muss offenbar gefeiert werden.
Aus diesem Grund bringt RTLZWEI für einen Tag eine komplett veränderte Sendeliste an den Start, die vollends der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands gewidmet ist. Auf diese Weise soll dem Clan aus NRW ein weiteres TV-Denkmal gesetzt werden.
Konkret geht es um den 17. Januar, also genau dem Datum, an welchem vor 15 Jahren die erste Episode der ehemals so erfolgreichen Dokusoap im Fernsehen lief. Damit sind "Die Wollnys" neben "Die Geissens" eines der langlebigsten Reality-Formate.
Für Matriarchin Silvia fühlt sich der Start der Kamerabegleitung noch immer erstaunlich nah an. "An die erste Staffel erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen", wird die elffache Mutter und bald 19-fache Großmutter in einer Mitteilung des Senders zitiert.
Zwölf Stunden lang Ausschnitte aus eineinhalb Jahrzehnten "Die Wollnys"
In besonderer Erinnerung sind ihr vor allem die allerersten Drehtage mit der RTLZWEI-Crew geblieben. Silvia beschreibt ihre damaligen Gedanken so: "Es war so aufregend für uns, das erste Mal vor der Kamera zu stehen. Was denken die Leute von uns?"
Doch aus der anfänglichen Unsicherheit wurde schnell ein neuer Alltag. Seit 21 Staffeln gewährt die Großfamilie aus dem beschaulichen Ratheim (Kreis Hückelhoven) dem TV-Publikum nun schon Einblicke in ihr turbulentes Leben.
Der große Wollnys-Tag verspricht ein Programm voller Emotionen und humorvoller Höhepunkte.
Ab 8.10 Uhr zeigt RTLZWEI am 17. Januar zwölf Stunden lang Ausschnitte aus eineinhalb Jahrzehnten – darunter auch Szenen, die bis heute Kultstatus haben. Wer erinnert sich nicht etwa an Silvias legendären Schrei durchs Treppenhaus, mit dem sie ihre Kinder zusammenruft?!
