Calantha Wollny nach Mega-Zoff emotional: "Ich will nur, dass meine Familie..."

Hückelhoven/Türkei - Zwei quälend lange Jahre hat Calantha Wollny (23) ihre Tochter Cataleya (5) nicht mehr in die Arme nehmen können. Mittlerweile wünscht sich die Tochter von Familien-Oberhaupt Silvia (58) nur eine einzige Sache von ihrer entfernten Verwandtschaft.

"Ich möchte nur, dass mir meine Familie mir zuhört", verriet sie. "Chats werde ich keine mehr veröffentlichen. Es ging mir an dem Tag nur darum, klarzustellen, dass ich gefragt habe, wie es meiner Tochter geht."

Nun hat es die 23-Jährige erneut in den Fokus der Großfamilie geschafft. Mit einer simplen Bitte will sie ihre inzwischen in der Türkei lebende Familie erreichen.

Vor vier Jahren war die Welt innerhalb der TV-Großfamilie noch in Ordnung und Calantha Teil der Sendung. © Per Florian Appelgren/RTLZWEI/dpa

Das bleibt vorerst abzuwarten... Auf Rückendeckung ihrer Schwestern wartet Calantha bis heute vergebens. Niemand aus der prominenten TV-Familie hat sich bislang zu Wort gemeldet und die Vorwürfe der 23-Jährigen aufgegriffen.

Einzig mit "Promi Big Brother"-Siegerin Silvia hatte sie zuletzt Kontakt. Am meisten vermissen - neben ihrer Tochter - tue sie nach all den Ereignissen der letzten Zeit Schwester Loredana (19) - das stellte sie in der viel diskutierten Instagram-Story klar.

Auch der Instagram-Zoff mit Familien-Kumpel Kevin Haupt (28) dürfte der gesundheitlich angeschlagenen 23-Jährigen ebenfalls zusetzen.

Dieser hatte zuvor behauptet, sie hätte sich seit 2021 nicht ein einziges Mal nach ihrer Tochter in der Türkei erkundigt.

An ihm ließ Calantha in ihrer Story ebenfalls kein gutes Haar und bezeichnete den Floristen als "Lappen". Wann kommt die 23-Jährige nach all dem Stress wieder zur Ruhe?