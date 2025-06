TV-Hammer um die Wollnys: RTLZWEI macht es endlich offiziell

Alles in Kürze

Ab dem 23. Juli startet die neue Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bei RTLZWEI. © RTLZWEI

Es gab Zeiten, da sorgten die Mitglieder der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands fast täglich für Gesprächsstoff im Netz. Zuletzt meldeten sich Sylvana (33), Sarafina (30), Loredana (21) und Co. aber immer weniger bei ihren Fans, von lukrativer Werbung mal abgesehen.

Da kann die Wollny-Community fast froh sein, dass der Münchener Privatsender so eisern an seinem kriselnden Dauerbrenner festhält. Denn brandneue Folgen der Scripted-Reality-Doku stehen in den Startlöchern, wie RTLZWEI selbst verkündet.

Schon ab dem 23. Juli 2025 geht es los - ein eher ungewöhnlicher Termin. Zuletzt gingen neue Staffeln über den NRW-Clan meist im Frühjahr oder Herbst an den Start. Jetzt sollen Elffach-Mama Silvia (60) und ihr Anhang das Sommerloch füllen. Ob das gut geht?

Freigeräumt wird auch diesmal wieder der traditionelle "Die Wollnys"-Sendeplatz am Mittwoch zur Primetime ab 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Episoden bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ streamen.