Interview-Eklat um Calantha Wollny: RTLZWEI äußert sich - Mama Silvia provoziert weiter

Hückelhoven - Im öffentlichen Streit zwischen Calantha Wollny (24) und ihrer Familie ist die nächste Eskalationsstufe längst erreicht. Nach den jüngsten Enthüllungen will auch RTLZWEI nicht länger schweigen und bezieht Stellung!

Calantha Wollny (24) hat in einem Interview schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter Silvia (60) und das Team von "Die Wollnys" erhoben. © Bildmontage: Instagram/calantha_wollny_official (Screenshots)

In dem YouTube-Format "Die Fernsehschatztruhe - Retro und Reality" sprach die 24-jährige Skandaltochter von Silvia Wollny (60) zuletzt rund eine Stunde lang über ihre schwierige Kindheit und einen bevorstehenden Gerichtstermin.

Vor allem ihre Mama kam dabei gar nicht gut weg. Die heute 60-Jährige habe sehr viel geschrien und ihren Nachwuchs nur selten mal liebevoll in den Arm genommen. Über allem hätten immer die Dreharbeiten für "Die Wollnys" gestanden.

Wie Calantha in dem Interview mit Gastgeber Frank Battermann weiter preisgab, erhielt sie für ihre Teilnahme an der Serie nie eine Gage. Lediglich das Essen, die Unterkunft und den Tabak habe Silvia ihr dafür kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kritik übte die Aussteigerin aber auch am Sender. Aufgrund der negativen Darstellung ihrer Person und der unfreiwilligen Prominenz sei sie in der Schule oft gemobbt worden. Die Beteiligung an "Die Wollnys" war Calantha "peinlich". Doch einen Ausweg gab es nicht.

Auf Nachfrage von "TVMovie.de" erklärte ein RTLZWEI-Sprecher jetzt: "Was die im Raum stehenden Vorwürfe betrifft, gilt für uns wie bisher: Wir kommentieren diese privaten innerfamiliären Konflikte nicht."