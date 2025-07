Pure Provokation: So reagiert Silvia Wollny auf die Abrechnung von Tochter Calantha

Alles in Kürze

Silvia Wollny (60) geht im Streit mit Skandaltochter Calantha (24) in die Offensive. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Polizei-Drama, Petition zur Absetzung von "Die Wollnys", Anzeigen, Lügen: Die Liste der zuletzt zwischen beiden Parteien öffentlich ausgetragenen Scharmützel ist lang. Eine Lösung des Krachs scheint derzeit völlig ausgeschlossen zu sein.

Als Silvia jüngst versuchte, ihre Tochter privat zu erreichen, platzte dieser gepflegt der Kragen: "Da du es privat nicht verstehst: Silvia, lass mich in Ruhe! Ich will nichts von dir wissen. Hör auf, mir zu schreiben!", zürnte Calantha an die Adresse ihrer Mutter.

Jetzt folgte die Retourkutsche! In einem Instagram-Beitrag mit dem Titel "Wenn Worte Waffen werden" spricht die 18-fache Oma über Lügen, Hetze und Zusammenhalt. Das dazugehörige Foto zeigt die TV-Großfamilie fröhlich lächelnd als verschworene Einheit.

Dazu schreibt Silvia: "Besonders schmerzhaft wird es, wenn diese Lügen nicht nur von außen kommen, sondern aus der Nähe. Aus dem eigenen Umfeld. Vielleicht sogar von jemandem, der einst ein Teil von etwas war, das wir 'Familie' nannten."

Auch wenn sie ihre Tochter Calantha nicht namentlich nennt, wird anhand dieser Passage mehr als deutlich, wer mit diesen Zeilen gemeint ist.