Silvia Wollny lässt die Bombe platzen: Damit war so schnell nicht zu rechnen!

Silvia Wollny (59) lässt die Bombe platzen: "Die Wollnys" kommen am 8. Januar 2025 mit einer neuen Staffel zurück. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Der Quoten-Einbruch des einstigen Erfolgsformats ist zwar nicht zu verleugnen, dennoch will RTLZWEI seine Kult-Familie nicht so einfach fallen lassen. Es wird eine neue Staffel geben. Was überrascht, ist der Starttermin: Schon am 8. Januar geht's los!

Matriarchin Silvia verkündete die frohe Botschaft via Instagram. "Ich dachte, statt ein Foto zu posten, was schon gefühlte 3000 Jahre alt ist, mach ich es persönlich – find' ich sowieso schöner – euch das mitzuteilen", erklärte die 59-Jährige in einem Clip.

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag freuen sich die Fans, dass es mit ihren Lieblingen nun doch weitergeht. Von Silvia gibt es obendrein noch ein Versprechen: "Ihr werdet viele neue Dinge sehen, die sehr, sehr spannend sind, sehr emotional."

Einige Hinweise darauf, was die brandneuen Episoden bereithalten, hat der Münchener Privatsender bereits verraten. Ein zentrales Thema wird etwa die Teilnahme von Sarah-Jane Wollny (26) und ihrem Freund Tinush bei "Temptation Island VIP" sein.

Mama Silvia und Schwester Loredana (20) reisen extra nach Korfu, um die 26-Jährige nach dem Ende der Produktion in die Arme zu schließen. Doch wie wird sie das Paar-Experiment verlassen - als Single oder glücklich mit Tinush?