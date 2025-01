Intensivstation! Wollnys bangen um das Leben von Harald Elsenbast

Seit 2014 ein Paar: Silvia Wollny (59) und ihr Langzeit-Verlobter Harald Elsenbast (64). © RTLZWEI

In der Vergangenheit mussten die Mitglieder der TV-Großfamilie schon öfter um das Leben des 64-Jährigen bangen. Harald erlitt zwei Herzinfarkte und galt laut Silvia sogar schon einmal für Sekunden als tot. Auch ein Spenderherz stand im Raum.

Wie in der neuesten Folge der Reality-Doku zu sehen ist, wird der Clan plötzlich wieder an diese schlimme Zeit erinnert. Alles beginnt damit, dass Estefania bei der Abholung ihrer Aufenthaltserlaubnis erfährt, dass sie ihr Auto falsch in die Türkei eingeführt hat.

Dadurch droht der 22-Jährigen eine Geldstrafe. Um dieser zu entgehen, schmiedet sie einen "genialen" Plan. Sie will die Karosse zurück zur griechischen Grenze lenken und dann legal wieder einreisen. Der Haken: Die Gesamtfahrtzeit liegt bei 12 Stunden!

Damit ihr unterwegs nicht langweilig wird, nimmt die Blondine neben ihrem Freund Ali auch noch Stiefpapa Harald mit. "Ist alles ein bisschen stressig im Moment. Man weiß nicht, was einen an der Grenze erwartet", betont der 64-Jährige während des Trips.

Auch seine Ziehtochter wirkt angespannt: "Meine größte Angst ist nicht, dass wir zu spät zum Beschneidungsfest kommen, sondern, dass wir gar nicht mehr in die Türkei reinkommen", gibt Estefania preis. Nach 600 gefahrenen Kilometern dann der Schock …