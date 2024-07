Kevin Haupt redet Klartext: Hat Silvia Wollny ihn adoptiert?

"Die Gerüchte, die aus Ecken kommen, die besser den Mund halten, bei der Scheiße, die sie am Zipfel haben", kam Kevin ins Plaudern.

In einer Fragerunde wollte ein User wissen, ob der 34-Jährige nach all den Jahren von Mama Silvia adoptiert und damit auch ganz offiziell zur Familie gehöre.

Seit unzähligen Wochen ranken sich in der Fangemeinde der TV-Großfamilie haufenweise Gerüchte über eine mögliche Adoption des Floristen.

Immer wieder wirkt der Florist auch in den Folgen von "Die Wollnys" mit. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kevin Haupt

Trotzdem sei die "Promi Big Brother"-Siegerin von 2018 wie eine Mama für ihn, betonte er. "Sie ist eine unglaublich tolle, starke und einzigartige Persönlichkeit."

"Ich liebe sie und bin glücklich darüber, dass sie immer für mich da ist", schwärmte der Patenonkel von Emory und Casey Wollny - den beiden Kids von Wollny-Tochter Sarafina (29).

Besonders in schwierigen Zeiten habe die 59-Jährige ihn aufgefangen, aufgemuntert und auf andere Gedanken gebracht. Und die elffache Mama fand sein Statement derart emotional und rührend, dass sie es postwendend in ihre Instagram-Story packte.

Trotzdem scheint Kevin aktuell eine durchwachsene Phase zu erleben. Nur Stunden nach der Klarstellung berichtet er seinen Fans, sich allein zu fühlen. "Was so die letzten Tage passiert ist, gibt einem wirklich zu denken."

Was genau er damit meint, verriet er nicht. Am Freitag will er sich wieder bei seiner Community melden. Folgt dann die mysteriöse Aufklärung?