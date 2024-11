Nach Hirnschlag-Diagnose: Silvia Wollny sorgt mit ihrem Verhalten für Entsetzen

Hückelhoven - Treibt Silvia Wollny ein gefährliches Spiel mit ihrer Gesundheit ? Wenige Tage nach ihrer Hirnschlag-Diagnose legt die 59-Jährige ein Verhalten an den Tag, das Fragen aufwirft!

Als der große Moment dann gekommen ist und der Clan die beiden Dreikäsehochs hochleben lässt, zeigt sich Silvia sichtlich ergriffen. Sie nimmt Casey und Emory fest in den Arm und schluchzt: "Die Oma ist ganz froh, dass sie heute bei euch sein kann."

"Jetzt kommen sie alle wieder an und wollen einen betüdeln. [...] Die schränken mich in meinem Leben ein", platzt es plötzlich aus der ehemaligen " Promi Big Brother "-Gewinnerin heraus. Der Kompromiss: Sie darf die Suppe für die Party zubereiten.

Wer Silvia kennt, der weiß, einfach so tatenlos bei den Vorbereitungen für den großen Tag zusehen und nichts tun, das entspricht nun wahrlich nicht ihrem Naturell. Doch als ihre Kinder sie zur Ruhe verdonnern wollen, wird die Elffach-Mama deutlich.

In der aktuellen Folge von " Die Wollnys " steht der dritte Geburtstag der Zwillinge Casey und Emory an. Buchstäblich auf den letzten Drücker hatte ihre Oma von den türkischen Ärzten noch grünes Licht für einen Flug nach Deutschland erhalten.

Dass die 59-Jährige beim dritten Geburtstag ihrer Zwillingsenkel Casey und Emory dabei sein kann, bedeutet ihr enorm viel. © RTLZWEI

Nach der "Paw Patrol"-Sause steht jedoch schnell wieder die Gesundheit der Wollny-Matriarchin im Fokus. Ihr Nachwuchs macht sich weiter große Sorgen und verlangt, dass Silvia sich in die Obhut deutscher Mediziner begibt, da es in der Türkei zu Verständigungsprobleme gekommen war.

Spürbar genervt faucht die frühere "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin ihre Töchter daraufhin an: "Termine für den Arzt mache ich, wenn ich mich danach fühle. Ich nehme meine Medikamente und die anderen sollen den Ball flach halten!"

Wirklich ernst scheint Silvia ihre Schockdiagnose nicht zu nehmen. Trotz ihrer Beschwerden gibt sie auch nach dem Kindergeburtstag weiter Vollgas. Unter anderem besucht die 59-Jährige mit der Familie einen Indoor-Spielplatz - und tobt mit.

Sowohl ihr langjähriger Verlobter Harald Elsenbast (64) als auch ihre Töchter haben kein Verständnis mehr für dieses uneinsichtige Verhalten. Es kommt zum Knall. Wie es in der Causa Silvia weitergeht, wird aber erst in der neuen Episode von "Die Wollnys" am kommenden Mittwoch ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI aufgelöst.