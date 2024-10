Silvia Wollny nach Schock-Diagnose zurück in Deutschland

Hückelhoven - Silvia Wollny (59) ist nach ihrer schockierenden Diagnose in ihre nordrhein-westfälische Heimat zurückgekehrt. Beim Wiedersehen mit ihrer Familie fließen Tränen!

Silvia Wollny (59) sitzt aufgrund gesundheitlicher Probleme in der Türkei fest. Ihr Verlobter Harald Elsenbast (64) steht ihr zur Seite. © RTLZWEI

Hinter der 59-jährigen Elffach-Mama liegen einige beschwerliche Monate. Ihre Gesundheit machte Silvia in diesem Jahr einen gehörigen Strich durch ihr rastloses Dasein. Wichtige Termine fielen ins Wasser, und die Schmerzen wurden irgendwann unerträglich.

In eine Klinik wollte die ehemalige "Promi Big Brother"-Siegerin zwar nie, doch ihre Töchter sahen keinen anderen Ausweg. Etliche Untersuchungen später herrschte letztlich Gewissheit, was die Ursache für ihre extremen Kopfschmerzen ist.

"Es wurde festgestellt, dass ich einen Gehirnschlag hatte", offenbarte Silvia im Rahmen von "Die Wollnys" im Beisein einiger Familienmitglieder. "Fliegen darf ich jetzt auf keinen Fall, da noch keine Werte da sind."

In der aktuellen Folge bekam die 18-fache Großmutter nun grünes Licht von den Ärzten, um in den nächsten Vogel gen Heimat zu steigen. "Der Druck ist schon da im Kopf, aber er hat sich nicht verschlimmert", erklärte Silvia nach ihrer Ankunft in Düsseldorf sichtlich erleichtert.

Ergänzend fügte sie noch hinzu: "Am Anfang hatte ich schon Angst, als wir hochgingen, eben aus gesundheitlichen Gründen. Aber es ist alles gut gegangen." Anschließend ging es weiter nach Ratheim, wo eine Riesenüberraschung auf die Matriarchin wartete.