Neue "Wollny"-Folgen! Sarah-Jane verrät Liebes-Geheimnis, Beschneidungs-Stress bei Loredana

Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) hat in der neuen Staffel "Die Wollnys" Grund zum Feiern, denn ihr Verlobter Harald Elsenbast (64) steht inzwischen seit zehn Jahren an ihrer Seite. © RTLZWEI

In den vergangenen Wochen hatten eingefleischte Wollny-Fans in einzelnen Instagram-Fragerunden und in den Kommentarspalten immer wieder bei den Familienmitgliedern nachgehakt, wann die neueste Staffel des beliebten RTLZWEI-Formats endlich an den Start gehen wird. Nun brachte der Sender Licht ins Dunkel und verriet: Ab dem 14. August geht's los!

Wie üblich werden die neuen Folgen der inzwischen 20. (!) Staffel dann wieder mittwochabends bei RTLZWEI ausgestrahlt, wobei Fans sich diesmal auf das große Liebes-Jubiläum von Familienoberhaupt Silvia Wollny (59) und ihrem langjährigen Partner Harald Elsenbast (64) freuen dürfen.

Die beiden Turteltauben feiern inzwischen nämlich schon den zehnten Geburtstag ihrer Liebe, weshalb Harald sich eine ganz besondere Überraschung für seine Liebste ausgedacht hat.

Doch nicht nur zwischen der Clanchefin und ihrem Harald wird's romantisch - auch Sarah-Jane (25) und ihr Freund Tinush offenbaren erstmals ihre Lovestory!