Verwirrung um Großfamilie: Ist Lavinia Wollny längst mit ihrem Tim verheiratet?

Hückelhoven - Haben Lavinia Wollny (24) und Tim Katzenbauer (25) etwa still und leise geheiratet? Neue Details zur nächsten Staffel von "Die Wollnys" befeuern jetzt die Gerüchteküche!

Wortwörtlich heißt es dazu vom Sender: "Die beiden möchten sich im November das Jawort geben und alle Wollny-Mitglieder fiebern bereits auf diesen Tag hin. Übernimmt sich das Paar bei der Planung von zwei großen Familienfeiern so kurz nacheinander?"

So geht es aus einer Mitteilung von RTLZWEI hervor, in welcher die Inhalte der neuen Folgen angeteasert werden. Da die Episoden aber längst abgedreht sind, würde das bedeuten, dass die Hochzeit der beiden bereits im Herbst 2023 über die Bühne ging.

Gemeinsam haben die beiden TV-Bekanntheiten ("Die Wollnys") zwei Kinder: Töchterchen Haylie Emilia (2) und Söhnchen Linus Tim (10 Monate). © Bildmontage: Instagram/lavinia.wollny (Screenshots)

Sind Lavi und Tim also schon längst verheiratet? Das lässt RTLZWEI offen. Verdächtig ist allerdings, dass ab dem besagten Zeitraum bis heute in den sozialen Netzwerken kein Wort über die vermeintliche Hochzeit verloren wurde.

Andere Familienfeste wie eben die Taufe oder auch Geburtstage wurden auf den Kanälen der einzelnen Familienmitglieder in der Vergangenheit stets groß angekündigt, zelebriert und auch mit einigen Schnappschüssen untermalt.

Es macht also den Anschein, als wäre der große Tag im Leben von Lavinia kurzfristig ins Wasser gefallen. Oder will RTLZWEI am Ende des Tages einfach nur die Spannung aufrechterhalten?

Tim hatte den Fans vor einiger Zeit in einem Q&A auf Instagram wenig Hoffnung auf eine baldige Trauung gemacht. "Erst mal konzentrieren wir uns darauf, dass die Kinder größer werden. Wir sind noch 'jung' und können auch später heiraten", erklärte der 25-Jährige.