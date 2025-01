Wegen Erziehung der Kinder: Silvia Wollny lässt kein gutes Haar an den eigenen Töchtern

Hückelhoven/Türkei - Am Zweitwohnsitz von Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie in Ilica ( Türkei ) herrscht Krisenstimmung. Der Grund: Silvia Wollny (59) übt harsche Kritik an den Erziehungsmethoden ihrer Töchter!

Dann erinnert sie sich an ihre Erziehungsmethoden zurück und stellt unmissverständlich klar: "Wenn ihr in die Buxe gemacht habt, dann wurde ein harter Ton angeschlagen, dass das gar nicht geht. Du musst jetzt richtig durchgreifen!"

Die Reality-TV-Serie "Die Wollnys" hängt in der zeitlichen Abfolge bekanntermaßen rund sechs Monate hinterher. In der neuen Folge steht den Zwillingen von Sarafina (29) der Gang in den Kindergarten deshalb erst noch bevor.

Sarafina (29, M.) und ihre ältere Schwester Sylvana (33) können die Kritik ihrer Mutter nicht verstehen und zeigen sich genervt. © RTLZWEI

Dass zwischendurch mal was in die Hose gehe, sei völlig normal, führt die Elffach-Mama weiter aus und fordert fortan eine konsequentere Gangart, anstatt mit irgendwelchem neuen Spielzeug anzukommen.

Ihre Tochter sieht das jedoch völlig anders. Sie will Casey und Emory spielerisch an den Toilettengang gewöhnen. "Die fangen damit jetzt gerade an und ich werde sie jetzt nicht unter Druck setzen", schießt die Dreifach-Mama zurück.

Doch nicht nur Sarafina bekommt in Sachen Erziehung ihr Fett weg, auch ihre Schwester Sylvana gerät ins Kreuzfeuer. "Warum ist hier jeden Tag so ein Chaos? Es ist alles in drei- bis vierfacher Ausfertigung hier", beklagt sich Silvia über die Unordnung im Haus.

Sie habe ihren Kindern auch nicht alle Spielsachen in mehrfacher Ausführung gekauft. An Sylvana prallt die Kritik allerdings ab. Gelassen merkt sie an: "Wir sagen den Kindern schon immer, dass sie aufräumen sollen. In der Regel machen sie das auch."

Ob die völlig unterschiedlichen Erziehungsmethoden für noch mehr Zoff sorgen, seht Ihr immer mittwochs bei "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder auf RTL+.