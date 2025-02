19. Enkelkind für Silvia: Loredana Wollny und ihr Verlobter Servet haben Baby-News!

Loredana Wollny (20) und ihr Verlobter Servet Özbek (25) planen weiteren Nachwuchs. Die beiden sind bereits Eltern eines Sohnes. © Bildmontage: Instagram/loredanawollny (Screenshots)

Kürzlich haben das Nesthäkchen des TV-Clans und ihr Verlobter Servet (25) in der Reality-TV-Doku "Die Wollnys" verkündet, bald vor den Traualtar treten zu wollen, um sich das Jawort zu geben. Doch die privaten Planungen gehen noch weiter.

In der neuen Episode bestätigt die 20-Jährige jetzt, noch weiteren Nachwuchs zu wollen. Dazu erklärt sie: "Ich hab ja so meine Vorstellung, ein Mädchen möchte ich auf jeden Fall noch und ich mache auf jeden Fall weiter, bis ein Mädchen da ist."

Und Servet? Der 25-jährige Türke schwebt ebenfalls auf Liebes- und Papa-Wolke sieben. "Ich bin mega mega happy. In Zukunft werden wir heiraten. Und dann das zweite Kind, so die Familie vergrößern. Sie ist in Zukunft einfach meine Frau."

Nimmt man die Worte des sympathischen Hotelangestellten ganz genau, scheint für ihn der zeitliche Ablauf bereits klar abgesteckt zu sein. Ein zweites Kind würde es demnach erst nach der Einfahrt in den Hafen der Ehe geben.