Diese Schauspielerin zaubert sich ins Abseits

Jetzt sind sie schon wieder vorbei: Mehr als zwei Wochen haben wir mit unseren deutschen Sportlern bei den Olympischen Spielen mitgefiebert, haben emotionale Momente erlebt und Träume platzen sehen. Am Sonntagabend gibt's dann noch die Abschlusszeremonie, an der sogar Hollywood-Star Tom Cruise mit einem Stunt beteiligt sein soll. Ich bin gespannt!

Helene Fischer ist Anfang der Woche 40 Jahre jung geworden. Passend zum großen Jubiläum gibt es heute ein Geschenk für all ihre Fans: Der Filmemacher Paul Dugdale hat Rausch Live - Die Arena-Tour der Sängerin im Jahr 2023 begleitet und einen mitreißenden Konzertfilm geschaffen - für all diejenigen, die in Erinnerung schwelgen wollen, und diejenigen, die das Spektakel verpasst haben!

20.15 Uhr, BR