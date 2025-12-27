Carina (†17) trennt sich von zehn Jahre älterem Freund: Wenige Wochen später ist sie tot

Iserlohn - Wenn der eigene (Ex-)Partner zum Mörder wird: Carina ist gerade einmal 17 Jahre alt, als sie sich von ihrem Freund trennt - wenige Wochen später wird sie tot aufgefunden. Die True-Crime-Serie "Ermittler!" (ZDFinfo) arbeitet den Fall in der Folge "Femizid - Wenn Männer töten" auf.

Die verbrannte Leiche der 17-Jährigen wurde an diesem Feldweg in Hamm gefunden. © Markus Wüllner/dpa

Es ist der 24. Juni 2022, als ein Radfahrer an einem Feldweg im nordrhein-westfälischen Hamm die verbrannte Leiche einer jungen Frau findet - sofort alarmiert er die Polizei.

Eine Obduktion ergibt, dass der Toten ein Kupferkabel um den Hals geschnürt wurde, wodurch sie erstickt ist. Am Fundort werden außerdem Spuren eines Brandbeschleunigers entdeckt.

Noch am selben Tag kann die Leiche identifiziert werden: Es handelt sich um die 17-jährige Carina S. aus dem 40 Kilometer entfernten Iserlohn, die zehn Tage zuvor von ihren Eltern vermisst gemeldet worden ist. Sie war zuvor von einem Spaziergang mit ihrem Hund nicht zurückgekehrt.

Für ihre beste Freundin Leonie ist es bis heute unbegreiflich, dass Carina nicht mehr da ist. "In diesem Moment bin ich zusammengebrochen."

Sie kennt auch den Mann, mit dem die 17-Jährige seit 2020 zusammen war. Mit 15 hatte Carina den fast zehn Jahre älteren Mark B. aus Dortmund im Internet kennen und lieben gelernt - die beiden waren rund eineinhalb Jahre ein Paar.

Bis wenige Wochen vor ihrem Tod, als die Schülerin genug hatte von der besitzergreifenden Art des Elektrikers. Ständig wollte er wissen, wo Carina sich aufhält, mit wem sie unterwegs ist. Dass er sogar eine Spyware auf ihrem Handy installiert hat, um sie auf Schritt und Tritt zu kontrollieren, ahnte die Jugendliche nicht.