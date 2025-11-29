Grausame Details über Horror-Paar von Höxter: Folter-Hexe mischte Knochen unter Streusalz

Höxter - Dieser grauenerregende Fall vor fast zehn Jahren erschütterte Deutschland: Angelika und Wilfried W. folterten im sogenannten Horrorhaus von Höxter zwei Frauen bis zum Tod . In der ZDF-Doku "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle" kommen weitere erschreckende Details zutage.

Angelika W. (heute 55) war treibende Kraft bei den Misshandlungen der zwei Frauen, gestand aber umfassend.

So habe die heute 55-jährige Angelika W. es im Laufe der Ermittlungen regelrecht genossen, von den grausamen Einzelheiten ihrer Taten zu erzählen, berichtet der damalige Mordermittler Norbert Freier in der Doku.

Eine Psychologin beschreibt sie als "eine extrem machtbezogene Frau", den heute ebenfalls 55 Jahre alten Wilfried W. hingegen als "manipulativ, aber auch einfältig und in seiner Persönlichkeitsentwicklung zurückgeblieben".

Eines der Opfer, Annika K. (†33), hatte schon einige Jahre vor der Aufdeckung der Taten auf dem Hof des Paares gelebt und sämtliche Misshandlungen über sich ergehen lassen. Bis die Frau schließlich starb.

Ihre Leiche wurde zerstückelt, die Leichenteile über mehrere Wochen verbrannt. "Das war schon krass, sie hat auch die Zerstückelung im Einzelnen geschildert, das Abtrennen des Kopfes, der Extremitäten", so Freier über die Täterin. "Sie schilderte das in einer absoluten Empathielosigkeit."

Ein Detail lässt das Blut in den Adern gefrieren: Knochenreste ihres Opfers soll Angelika W. zu Pulver zerkleinert und unter das Streusalz gemischt haben, das sie im Winter auf den glatten Straßen des Ortes Höxter-Bosseborn verteilte.