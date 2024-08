Mit 14 war Marco schon Doppel-Killer: "200 Meter weiter wurde mein Sohn zu Tode gequält"

Erst sexuell missbraucht und dann erwürgt: Denny Dahl (†10, l.) und Manuel Kunze (†8) wurden Opfer der Gewaltfantasien eines Teenagers. © Leipziger Morgenpost

Diese Taten erschütterten zwischen 1991 und 1992 ganz Deutschland: Zwei Jungen aus Leipzig verschwinden spurlos und können schließlich nur noch tot aufgefunden werden. Denny Dahl und Manuel Kunze wurden sexuell missbraucht und erwürgt.

Zwischen beiden Taten liegt fast ein Jahr. Marco F. ist 14 Jahre alt, als er die abscheulichen Taten kurz nach dem zweiten Mord bei der Polizei gesteht.

In der Doku "Wenn Kinder Kinder töten" kommt auch der Vater des getöteten Manuel zu Wort, der damals selbst als Kriminalbeamter gearbeitet hat.

Uwe Kunze fällt es bis heute schwer zu beschreiben, was in ihm vorging, seit er vom Mord an seinem Jungen erfahren hat. Eins stehe aber fest: "Der Mörder hat am 14. Februar 1992 mein Leben und das meiner Familie zerstört", erzählt er in der Sendung. Auch Zeit könne keine Wunden heilen: "Das ist dummes Zeug."

Am Tag von Manuels Verschwinden haben er und seine Frau sich zunächst keine Sorgen gemacht, sie seien davon ausgegangen, dass ihr Sohn noch mit einem Klassenkameraden zu Hause oder auf dessen Hof spiele.