Auf dem Weg ins Dschungelcamp: Diese Kandidatin wollte Kondome schmuggeln!

Köln/Australien - Was hat sie damit wohl nur vorgehabt? Offenbar soll eine der diesjährigen Teilnehmerinnen bei " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " versucht haben spezielle Verhütungsmittel mit in den Busch zu schmuggeln.

Eine von sechs Teilnehmerinnen hatte vorab schlüpfrige Gedanken an ihre Zeit im Camp. © © RTL

Allerdings war weder Sarah Kern (56) noch No-Angel Lucy Diakovska (47) für den verspielten Fauxpas verantwortlich - vielmehr Kim Virginia (28)! Hat die TV-Zicke offenbar mit dem Gedanken gespielt, Ex-Flirt Mike Heiter (31) zu verführen?



Schon zu Zeiten von "Are You The One" hatte es zwischen der 28-Jährigen und dem Ex von Elena Miras (31) heftig geknistert. Sogar im "Boom Boom Room" flogen hinter verschlossenen Türen die Kissenfetzen.

Allerdings nicht ohne Gummi! Für diese legendäre Szene sorgte der Influencer und Frauenschwarm höchst persönlich. Scheinbar hat sich sein Sicherheitsbedürfnis derart herumgesprochen, dass RTL für die kommenden zwei Wochen vorgesorgt hat.

Denn: Kondome sollen nun erstmals im Dschungeltelefon griffbereit liegen!