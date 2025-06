Emmy Russ: "Dschungelcamp, hier bin ich. Ich warte!"

Eigentlich sollte sie es besser wissen: Ende 2024 wurde Emmy Russ (26) von Affen bissen. Exotische Tiere scheinen ihr nicht zu liegen. Trotzdem will sie ins Dschungelcamp. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/emmyruss

"Also Ich war ja tatsächlich schon fast in allen Formaten, in den größten, und eins fehlt da noch", sagte Emmy am Mikro des Podcasts "Blitzlichtgewitter".

Ein Blick auf ihre Vita räumt alle Zweifel an der Aussage aus. Beauty & The Nerd, Promi Big Brother, Promis unter Palmen, Temptation Island VIP, Kampf der Realitystars, Das große Promi-Büßen, Reality Queens, Are you the one? - Realitystars in Love , Forsthaus Rampensau Germany - die Liste der Reality-TV-Shows, an denen Emmy Russ schon teilgenommen hat, lässt sich zweifellos als beeindruckend betiteln.

Und das waren noch nicht mal alle Formate, die der 1,57 Meter große Zuschauermagnet durcheinander gewirbelt hat.

So verwundert es - eben auch Emmy selbst - dass die 26-Jährige es noch nicht in DIE Reality-Show geschafft hat. Denn auf eine Einladung vom Dschungelcamp wartet die Hamburgerin bis dato vergeblich.