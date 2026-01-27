Samira schockt im Dschungel mit Affären-Detail: "Da war ja noch mehr"

Gold Coast (Australien) - An Tag 4 von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus " wird die Untreue von Serkan Yavuz (32) erneut zum Thema unter den Campern. Denn wie sich herausstellt, kämpft nicht nur Reality-Star Samira Yavuz (32) mit öffentlichen Affären ihres Partners.

Samira (32) und Umut (28) wurden beide von ihren Ex-Partnern betrogen. © RTL

Zuletzt hatte sie ihre Mitcamperin Eva Benetatou (33) nach dem Fremdgeh-Skandal mit Serkan zur Rede gestellt. Tags darauf unterhält sie sich mit Umut Tekin (28) über Vertrauensbrüche.

Ein weiterer Fehltritt von Serkan betrifft indirekt auch den 28-Jährigen. Denn in der Reality-Show "The Power" (2025) kamen sich Serkan und Emma Fernlund (25) näher - die damals noch mit Umut zusammen war.

Wie Samira im Dschungelcamp nun Umut erklärt, gab es zwischen den beiden nicht nur einen Kuss: "Da war ja noch mehr als das, was man gesehen hat". Unmut scheint ahnungslos, sodass ihm Samira noch weiter auf die Sprünge helfen muss. "Dass sie sich geküsst haben, hat man ja gesehen. Aber die waren danach noch mal 'ne halbe Stunde in dem Bad oben."

Umut kann es nicht fassen: "Und da haben die alles gemacht?", Samira nickt nur.