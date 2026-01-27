Samira lässt Kissen-Bombe platzen: "Schämst du dich nicht?"
Gold Coast (Australien) - Konfrontation im Dschungel: An Tag 3 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier aus" lässt Samira Yavuz (32) die Kissenbombe platzen. Im Camp stellt sie Eva Benetatou (33) nach dem Fremdgeh-Skandal mit Serkan Yavuz (32) zur Rede.
"Ich finde es schade, dass du nicht auf mich zugekommen bist", sagt Samira zu Eva, die selbst kein Problem in ihrem Verhalten sieht.
Sofort legt die enttäuschte Zweifachmama nach: "Du hast mir doch ein offenes Ohr angeboten mit der Trennung, oder? Soll ich dir das vorlesen, was du mir geschrieben hast? Ich kann's dir zeigen. Ich bin nämlich echt schockiert", betont Samira, während sie in der Hand bereits die Nachricht hält - abgedruckt auf ihrem Kissen.
Dort steht etwa geschrieben: "Wenn du ein offenes Ohr brauchst, einen Ratschlag oder eine Umarmung, ich bin für dich da." Diese Worte seien einfach "unfassbar dreist", so Samiras Vorwurf. "Schämst du dich nicht?" Die gebürtige Griechin reagiert kleinlaut und versucht sich zu entschuldigen, stellt aber auch zugleich fest: "Ich bin nicht die Ehebrecherin."
Die Antwort ist für Samira der Beweis, dass bei Eva keinerlei Einsicht besteht: "Die meint das null ernst. Das ist ihr scheißegal. Alles ist berechnend bei ihr, alles hat irgendwie einen Hintergedanken", so ihr Statement im Dschungeltelefon.
Ariel muss Prüfung abbrechen: "Ich habe Paranoia"
In der Dschungelprüfung muss sich erneut Ariel (22) beweisen. "Ich bin stark", sagt die Schweizerin gegenüber den anderen Dschungelcampern, bevor sie wenig später feststellen muss, dass die Angst vor Mehlwürmern und Kakerlaken doch größer ist.
Die Aufgabe für den Reality-Star: Liegend in einem Loch muss mit den Händen in sechs mit Schlamm, Dreck und Tieren gefüllte "Höllenlöcher" gegriffen werden, um lose Kabelenden zu ertasten und zu verbinden. Für jede korrekte Kombi gibt es Sterne.
Doch dazu kam es erst gar nicht. Ariel erklärte direkt zu Beginn: "Ich habe Paranoia. Ich mag das nicht, gefesselt zu werden." Als dann allerlei Insekten in die Grube fielen, war es direkt vorbei. "Ich bin ein Star - holt mich raus", schrie sie dem Moderatoren Duo um Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) entgegen und sorgte für den Spiel-Abbruch.
Mit 0 Sternen geht es für Ariel zurück ins Camp, wo die anderen Kandidaten natürlich wenig überrascht über das Ergebnis sind. "Wir werden verhungern, wenn das so weitergeht", macht sich Umut Tekin (28) auf harte Tage gefasst.
Immerhin: Die nächste Prüfung werden drei Promis bestreiten, sodass Hoffnung auf mehr Essen besteht. Die Zuschauer votierten neben (wie erwartet) Ariel, auch für Eva und Gil Ofarim (43).
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft noch bis zum 9. Februar immer täglich zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL und auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTL