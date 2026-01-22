"Es ist klar vorbei": Dschungelcamperin reicht nach Show die Scheidung ein

Regensburg - Ab Freitag heißt es wieder " Ich bin ein Star - holt mich hier raus! ", und die Kandidaten ziehen in den australischen Dschungel. Für Camperin Samira Yavuz (32) eine besondere Herausforderung: Sie will zeigen, dass sie keinen Mann an ihrer Seite braucht.

Samira Yavuz (32) reicht nach dem Dschungelcamp die Scheidung ein. © RTL

Die gebürtige Münchnerin und ihr Ex, der Reality-Star Serkan Yavuz (32), trennten sich im Februar 2025 – nicht einmal zwei Jahre nach der standesamtlichen Trauung.

Für Samira Yavuz gibt es kein Trauern um die Vergangenheit: Im Dschungelcamp will sie beweisen, wie stark sie wirklich ist.

Doch ausgerechnet dort wird sie mit einem unschönen Kapitel ihrer Vergangenheit konfrontiert. Denn auch Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) – die Affäre ihres Noch-Ehemannes – wagt die Reise nach Australien.

Wie die 32-Jährige gegenüber "Bild" verrät, werde es keine Schlammschlacht zwischen den beiden geben. Auch zu Serkan, dem Vater ihrer zwei Kinder, hält sie Abstand – nach der Show warten auf ihn nur noch die Scheidungspapiere.

"Das Trennungsjahr ist im Januar vorbei. Da gibt es nichts mehr, woran man festhalten kann", so Samira. Eine Scheidung nach dem Dschungelcamp? Darauf hat die Mutter von zwei Kindern nur eine Antwort: "Ja, es wird so laufen."