"Es ist klar vorbei": Dschungelcamperin reicht nach Show die Scheidung ein
Regensburg - Ab Freitag heißt es wieder "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!", und die Kandidaten ziehen in den australischen Dschungel. Für Camperin Samira Yavuz (32) eine besondere Herausforderung: Sie will zeigen, dass sie keinen Mann an ihrer Seite braucht.
Die gebürtige Münchnerin und ihr Ex, der Reality-Star Serkan Yavuz (32), trennten sich im Februar 2025 – nicht einmal zwei Jahre nach der standesamtlichen Trauung.
Für Samira Yavuz gibt es kein Trauern um die Vergangenheit: Im Dschungelcamp will sie beweisen, wie stark sie wirklich ist.
Doch ausgerechnet dort wird sie mit einem unschönen Kapitel ihrer Vergangenheit konfrontiert. Denn auch Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) – die Affäre ihres Noch-Ehemannes – wagt die Reise nach Australien.
Wie die 32-Jährige gegenüber "Bild" verrät, werde es keine Schlammschlacht zwischen den beiden geben. Auch zu Serkan, dem Vater ihrer zwei Kinder, hält sie Abstand – nach der Show warten auf ihn nur noch die Scheidungspapiere.
"Das Trennungsjahr ist im Januar vorbei. Da gibt es nichts mehr, woran man festhalten kann", so Samira. Eine Scheidung nach dem Dschungelcamp? Darauf hat die Mutter von zwei Kindern nur eine Antwort: "Ja, es wird so laufen."
Dschungelcamperin Eva Benetatou bereut Seitensprung mit Serkan
Während Samira Yavuz den Dschungel unsicher macht, betreut ihre Mutter die beiden Kinder. Ex Serkan ist nicht mit dabei – der Kontakt beschränke sich "aufs Minimale". Trotz des vergangenen Rosenkriegs der Eltern sei der 32-Jährige immer noch präsent im Leben seiner zwei Töchter: "Er war nicht der beste Ehemann, aber ein guter Papa."
Dass sie im Dschungelcamp auf die Affäre ihres Noch-Mannes trifft, lässt Samira natürlich nicht kalt. Dennoch soll es zu keinem Showdown kommen. "Ich bin nicht der Mensch, der mit der Affäre seines Mannes befreundet ist. Das schließt sich von selbst aus." Doch: "Wer glaubt, wir werfen uns im Bikini in den Schlamm, den muss ich enttäuschen."
2024 soll es eine Nacht zwischen Serkan und Eva Benetatou gegeben haben, wie Letztere im April 2025 selbst zugab. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr, in einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag", schrieb Eva damals auf Instagram.
Den Seitensprung bereue sie zutiefst, dennoch soll er nicht der Trennungsgrund der Yavuz gewesen sein: "Diese Verantwortung trage ich nicht."
Titelfoto: RTL