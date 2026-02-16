Dschungel-Autor äußert sich zu RTL-Umgang mit Gil Ofarim und räumt Fehler ein

Köln - Der Dschungelcamp -Auftritt von Gil Ofarim (43) erhitzt auch rund eine Woche nach dessen Krönung noch die Gemüter: Jetzt reagiert auch Show-Autor Micky Beisenherz (48) - und räumt Fehler ein!

Autor Micky Beisenherz (48) schreibt seit Jahren die bissigen Texte für die Dschungelcamp-Moderatoren. © Markus Scholz/dpa

Der 48-Jährige schreibt seit Jahren Moderationstexte für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Viele Fans ärgerten sich maßlos, dass das sonst so bissige Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) den späteren Sieger in der Show kaum kritisch hinterfragte.

In seinem Podcast "Apokalypse & Filterkaffee" bezog Beisenherz im Gespräch mit Anne Hähnig Stellung zur geballten Kritik an seiner Arbeit. Letztere hatte einst Ofarims "Davidstern"-Prozess für die "Zeit" begleitet.

Wie der Autor gesteht, hätten ihn die Andeutungen des Sängers bezüglich einer möglichen Manipulation der Hotel-Kameras "für eine kurze Phase des Camps" selbst ins Grübeln gebracht. "Er hat diesen Raum aufgemacht, in dem der Zweifel entsteht", so Beisenherz.

Allerdings entspreche dies nicht der Wahrheit, wie er weiter betont. Hähnig kann das bestätigen: Der Vorfall in Leipzig sei von der Polizei wie ein Mordprozess recherchiert worden. Es gebe "keinen Beleg für irgendeine Manipulation". Die Faktenlage sei "total eindeutig".

Doch RTL ließ Ofarims inkorrekte Ausführungen einfach unkommentiert, wie die Journalistin im Podcast in aller Deutlichkeit kritisiert: "Die Verantwortung hätte hier schon bei einem großen Medienunternehmen wie RTL gelegen."