Gil Ofarim steht wieder unter Beschuss - Und dieses Mal geht es um seine Kinder

Gil Ofarim schweigt im Dschungelcamp weiter zum Davidstern-Skandal und auch zu seinen Kindern will er nichts sagen. Dazu gab es nun eine erneute Diskussion.

Von Tamina Porada

Gold Coast (Australien) - Schweigen ist ein großes Thema bei den diesjährigen Dschungelcampern. Gil Ofarim (43) will sich nicht zu den Geschehnissen rund um den Davidstern-Skandal in Leipzig äußern. Ein großes Geheimnis machte er am Donnerstagabend auch um seine Kinder. Simone Ballack (49) hakte nach.

Gil Ofarim (43) war überrascht, dass Simone Ballack (49) seine Ex-Frau kennt. © RTL Sie kennt nämlich Verena Ofarim (39), die Exfrau von Gil. In München haben die beiden sich unter anderem bei Events kennengelernt. Das erzählte Simone im Dschungelcamp und auch Gils Tochter hat sie schon kennengelernt. Ofarim überraschte diese Neuigkeiten. Doch Simone bohrte nach, ob Gil nicht etwas zu der Trennung sagen möchte. Der Musiker hüllte sich aber weiterhin in Schweigen. "Ich werde hier nichts Schlechtes über meine Exfrau sagen", erwiderte er. "Also du bist der Meinung, du hast nichts falsch gemacht?", fragte die frühere Spielerfrau. Aber Ofarim wies diese Frage zurück und sagte, er hätte nichts entschieden. "Die Entscheidungen treffen in den meisten Fällen die Jugendämter und die Richter! Und alles Weitere wäre nicht fair und nicht in Ordnung."

Simone Ballack (49) deutete an, dass sie mehr weiß, als sie sagen möchte. © RTL

Verwirrung bei den Zuschauern und den anderen Campern

Samira Yavuz (32) ist genervt, dass viele Dschungelcamper etwas verschweigen. © RTL Simone sagte zwar, dass sie noch mehr Dinge weiß, aber sich erst nach der Show dazu äußern kann. Mirja du Mont (60) gab immerhin ein bisschen mehr preis und erzählte, dass Verena Ofarim wohl in eine psychiatrische Klinik musste und Gil so das Sorgerecht bekam. Was genau zwischen dem ehemaligen Paar vorgefallen ist, ist offiziell nicht bekannt. Allerdings leben die Kinder mittlerweile bei ihrer Mutter in München. Gil Ofarim hatte im Dschungel bereits erwähnt, dass er unter anderem wegen seiner Kinder bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mitmacht und nach der Show wieder zu seinen Kindern möchte. Gegenüber der BILD zeigte Verena Ofarim sich am Freitag verwundert über die Aussagen ihres Ex-Mannes. Sie hätte sich gewünscht, dass die Kinder aus der öffentlichen Erzählung herausgehalten werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden dabei im Dunkeln gelassen und bekommen nicht alle Informationen. Auch Samira Yavuz (32) nervt das Schweigen der Kandidaten. "Was ist das für eine Staffel, in der keiner quatscht? Was ist das denn? Wieso redet hier keiner?"