Nach "Entführung": Jetzt startet auch für die letzten Camper der Dschungel-Spaß

Australien - Sensationsalarm in Australien! In diesem Jahr startet die 18. Staffel des Dschungelcamps mit einer echten Premiere.

Welche Challenge das genau ist, hat der Sender zwar noch nicht verraten. Klar ist aber: Für Maurice, Sam und Co. soll es in schwindelerregende Höhen gehen, so RTL.

Denn Sam Dylan (33), Maurice Dziwak (26), Alessia Herren (23), Edith Stehfest (30), Jörg Dahlmann (66) und Anna-Carina Woitschack (32) wurden bereits am Mittwoch heimlich, still und leise aus ihren Zimmern "entführt", um sich auf den Weg ins Camp zu machen. Das berichtet RTL .

Das gab es in über 20 Jahren der Kult-Show noch nie: Obwohl der TV -Spaß eigentlich erst am Freitag beginnt, hat das Abenteuer für sechs Camper schon einen Tag früher als geplant begonnen.

Diese Blicke sprechen Bände: Während Timur (35), Jürgen (66), Pierre (61), Nina (47) und Yeliz (31) den Ranger ernst anstarren, kann Lilly (47) ihr Lachen kaum unterdrücken. © RTL

Die zweite Gruppe der Stars und Sternchen - Timur Ülker (35), Yeliz Koc (31), Jürgen Hingsen (66), Pierre Sanoussi-Bliss (62), Lilly Becker (48) und Nina Bott (47) - durfte hingegen noch einen Tag länger das süße Leben am australischen Luxus-Strand genießen.

Am Donnerstag ging es dann aber auch für das verbliebene Sextett auf den Weg in den Dschungel. Los ging der wilde Spaß an einem Helikopter-Landeplatz, wo sie von einem Ranger empfangen wurden.

Warum sich der Kölner Sender für diese besondere Änderung entschieden hat, ist nicht bekannt. Möglich ist aber, dass auf diese Weise frischer Wind und eine neue Gruppendynamik in die Kult-Show gebracht werden soll - immerhin hat man in den zwei Dekaden, in denen das Dschungelcamp zum alljährlichen TV-Kalender gehört, schon so einiges gesehen.

Ob das funktionieren wird? Das erfahren die Fans wohl erst am Freitag, wenn es wieder heißt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Starten wird die 18. Staffel direkt mit einer dreistündigen Mammutfolge ab 20.15 Uhr.

