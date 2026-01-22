 699

Hitzewelle bringt Dschungel-Stars ins Schwitzen: Das sagt Dr. Bob

Zum Start des Dschungelcamps am Freitag sollen es bis zu 40 Grad Celsius werden. Camp-Urgestein Dr. Bob sorgt sich deshalb um die Stars und Sternchen.

Von Tobias Kremer

Australien - Gewitter, Starkregen, Dürren - Australien ist für sein extremes Wetter bekannt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Dschungelcamp. In diesem Jahr droht den Stars und Sternchen eine echte Hitzeschlacht.

Dr. Bob (bürgerlich: Robert McCarron, 75) ist seit der ersten Staffel im Jahr 2004 durchgängig beim Dschungelcamp dabei.
Dr. Bob (bürgerlich: Robert McCarron, 75) ist seit der ersten Staffel im Jahr 2004 durchgängig beim Dschungelcamp dabei.  © Marius Becker/dpa

"Morgen werden wir wahrscheinlich Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius im Schatten bekommen. […] In der Sonne könnten es sogar mehr als 40 Grad werden", warnt etwa Dschungelcamp-Urgestein Dr. Bob (bürgerlich: Robert McCarron, 75) bei RTL einen Tag vor Beginn der Ausstrahlung.

Zumal das erst der Anfang sein könnte. Laut Dr. Bob soll es in den kommenden Tagen nämlich immer "heißer und heißer" werden.

Der gelernte Maskenbildner und ausgebildete Paramedic sorgt sich daher um das Wohlergehen der Kandidatinnen und Kandidaten und will die Promis ganz genau im Blick behalten.

Dschungelcamp: Simone Ballack nicht alleine im Dschungel: So begleitet ihr Sohn (†18) sie ins Camp!
Dschungelcamp Simone Ballack nicht alleine im Dschungel: So begleitet ihr Sohn (†18) sie ins Camp!

Immerhin würden "viele von ihnen zu wenige Wasser trinken und sich zu lange in der Sonne unterhalten", weiß der 75-Jährige, der seit der ersten Staffel im Jahr 2004 durchgängig bei der Show dabei ist und schon vieles erlebt hat. Ihm ist klar: "Ich muss wirklich streng mit ihnen sein."

RTL hat "festgelegte Sicherheitsprozeduren" für Gefahrenlagen

Diese zwölf Stars und Sternchen kämpfen in diesem Jahr um den Sieg.
Diese zwölf Stars und Sternchen kämpfen in diesem Jahr um den Sieg.  © RTL

Natürlich hat aber auch der Kölner Sender einen Blick auf die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ", teilt RTL mit.

Sollte es dennoch zu Gefahrensituationen kommen, gäbe es "festgelegte Sicherheitsprozeduren". Dazu gehören etwa Blitzableiter und Feuerlöscher im Camp sowie ein Frühwarnsystem.

Dass das dringend nötig ist, hat die vorangegangene Staffel gezeigt. Damals suchte ein heftiges Unwetter das Camp heim, wodurch sich die Promis zwischenzeitlich ins Dschungeltelefon zurückziehen und dort Schutz vor den Wassermassen und Blitzen suchen mussten.

Dschungelcamp: "Es ist klar vorbei": Dschungelcamperin reicht nach Show die Scheidung ein
Dschungelcamp "Es ist klar vorbei": Dschungelcamperin reicht nach Show die Scheidung ein

Wie sich die Stars und Sternchen trotz Hitze im australischen Dschungel schlagen, erfährst Du ab Freitag (23. Januar) täglich um 20.15 Uhr in insgesamt 17 Liveshows bei RTL und RTL+.

Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa, RTL

Mehr zum Thema Dschungelcamp: