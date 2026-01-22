Hitzewelle bringt Dschungel-Stars ins Schwitzen: Das sagt Dr. Bob
Australien - Gewitter, Starkregen, Dürren - Australien ist für sein extremes Wetter bekannt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Dschungelcamp. In diesem Jahr droht den Stars und Sternchen eine echte Hitzeschlacht.
"Morgen werden wir wahrscheinlich Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius im Schatten bekommen. […] In der Sonne könnten es sogar mehr als 40 Grad werden", warnt etwa Dschungelcamp-Urgestein Dr. Bob (bürgerlich: Robert McCarron, 75) bei RTL einen Tag vor Beginn der Ausstrahlung.
Zumal das erst der Anfang sein könnte. Laut Dr. Bob soll es in den kommenden Tagen nämlich immer "heißer und heißer" werden.
Der gelernte Maskenbildner und ausgebildete Paramedic sorgt sich daher um das Wohlergehen der Kandidatinnen und Kandidaten und will die Promis ganz genau im Blick behalten.
Immerhin würden "viele von ihnen zu wenige Wasser trinken und sich zu lange in der Sonne unterhalten", weiß der 75-Jährige, der seit der ersten Staffel im Jahr 2004 durchgängig bei der Show dabei ist und schon vieles erlebt hat. Ihm ist klar: "Ich muss wirklich streng mit ihnen sein."
RTL hat "festgelegte Sicherheitsprozeduren" für Gefahrenlagen
Natürlich hat aber auch der Kölner Sender einen Blick auf die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ", teilt RTL mit.
Sollte es dennoch zu Gefahrensituationen kommen, gäbe es "festgelegte Sicherheitsprozeduren". Dazu gehören etwa Blitzableiter und Feuerlöscher im Camp sowie ein Frühwarnsystem.
Dass das dringend nötig ist, hat die vorangegangene Staffel gezeigt. Damals suchte ein heftiges Unwetter das Camp heim, wodurch sich die Promis zwischenzeitlich ins Dschungeltelefon zurückziehen und dort Schutz vor den Wassermassen und Blitzen suchen mussten.
Wie sich die Stars und Sternchen trotz Hitze im australischen Dschungel schlagen, erfährst Du ab Freitag (23. Januar) täglich um 20.15 Uhr in insgesamt 17 Liveshows bei RTL und RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa, RTL