Hitzewelle bringt Dschungel-Stars ins Schwitzen: Das sagt Dr. Bob

Australien - Gewitter, Starkregen, Dürren - Australien ist für sein extremes Wetter bekannt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Dschungelcamp . In diesem Jahr droht den Stars und Sternchen eine echte Hitzeschlacht.

Dr. Bob (bürgerlich: Robert McCarron, 75) ist seit der ersten Staffel im Jahr 2004 durchgängig beim Dschungelcamp dabei. © Marius Becker/dpa

"Morgen werden wir wahrscheinlich Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius im Schatten bekommen. […] In der Sonne könnten es sogar mehr als 40 Grad werden", warnt etwa Dschungelcamp-Urgestein Dr. Bob (bürgerlich: Robert McCarron, 75) bei RTL einen Tag vor Beginn der Ausstrahlung.

Zumal das erst der Anfang sein könnte. Laut Dr. Bob soll es in den kommenden Tagen nämlich immer "heißer und heißer" werden.

Der gelernte Maskenbildner und ausgebildete Paramedic sorgt sich daher um das Wohlergehen der Kandidatinnen und Kandidaten und will die Promis ganz genau im Blick behalten.

Immerhin würden "viele von ihnen zu wenige Wasser trinken und sich zu lange in der Sonne unterhalten", weiß der 75-Jährige, der seit der ersten Staffel im Jahr 2004 durchgängig bei der Show dabei ist und schon vieles erlebt hat. Ihm ist klar: "Ich muss wirklich streng mit ihnen sein."