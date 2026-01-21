Nach Missgeschick im Flieger: Stephen Dürr nennt seine Frau "Schnapsdrossel"

Brisbane - Erstes Drama schon vor dem Dschungel: Stephen Dürr (51) flog gemeinsam mit seiner Frau Katharina (42) für seine Teilnahme am " Dschungelcamp " nach Australien. Während des Flugs lief allerdings nicht alles glatt.

Stephen Dürr (51) reagierte auf das Missgeschick seiner Frau genervt. © Screenshot/Instagram/stephen_duerr

Bevor es für den deutschen Schauspieler in den Urwald geht, bleiben ihm noch ein paar Tage im Hotel. Trotzdem passierte schon auf der Reise das erste kleine Drama.

"Ich trinke nur Wasser, kein Alkohol, gar nichts, da habe ich gar keinen Bock drauf", verkündete er gegenüber BILD noch direkt am Flughafen. Daraufhin fügte seine Frau hinzu: "Also ich habe mir aus Versehen den ganzen Weißwein über den ganzen Sitz gekippt, das war ein bisschen ärgerlich."

Dafür erntete die 42-Jährige einen genervten Blick ihres Ehemanns. "Ich wollte es nicht erzählen", reagierte der Schauspieler sichtlich gereizt. "Was erzählst du den Scheiß? Schnapsdrossel, oh nee."

Katharina beteuerte allerdings: "Aber ich war nüchtern." Er selbst hätte nichts getrunken, beteuerte der Dschungelteilnehmer mehr als genervt ein zweites Mal.