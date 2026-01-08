Nicht vor Spinnen oder Prüfungen: Davor hat Simone Ballack beim RTL-Dschungelcamp Angst

Starnberg - Am 23. Januar startet das Dschungelcamp . In der 19. Staffel der RTL-Show ist auch Simone Ballack (49) dabei. Acht Jahre lang habe sie gezögert, sich der TV-Herausforderung in Australien zu stellen – und das nicht etwa aus Angst vor Spinnen oder den Ekel-Prüfungen.

Simone Ballack (49) stellt sich selbstbewusst der Herausforderung im Dschungelcamp. © Henning Kaiser/dpa

"Ich bin noch nie so lange geflogen und habe auch totale Flugangst. Ich habe mich jahrelang gedrückt vor Langstreckenflügen", sagt die Ex-Frau von Michael Ballack (49) gegenüber "Bild".

Als Freunde sie gefragt hätten, ob sie Angst vor dem Dschungel habe, habe ihr Sohn Lois (24) gesagt: "Mama, weiß denn der Dschungel schon, dass du kommst?"

Vor dem australischen Urwald habe sie jedenfalls keinen Bammel. Und auch nicht davor, Känguru-Hoden zu essen. "Ich sage euch danach, wie es war", flachst Simone Ballack selbstbewusst.

"Ich werde bei den Prüfungen versuchen, das Gehirn abzuschalten. Wenn es geht, okay, wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber versuchen will ich zumindest alles – und das werde ich auch von den anderen verlangen."