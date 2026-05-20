Schock nach Mallorca-Urlaub: Dschungel-Star mit Verdacht auf Herzinfarkt in Klinik

Bad Neustadt (Bayern) - Großer Schock für " Dschungelcamp "-Teilnehmer Hubert Fella (58): Der Reality-Star musste mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert werden!

Der diesjährige "Dschungelcamp"-Teilnehmer Hubert Fella (58, M.) wurde mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht. © RTL/DPA

"Ich bin im Krankenhaus gelandet, weil ich so Schwindelanfälle gehabt hab. Verdacht auf Herzinfarkt und Verdacht auf Schlaganfall", berichtet der 58-Jährige seinen rund 107.000 Anhängern in einem neuen Instagram-Video.

"Aber toi, toi, toi, war beides nicht", gibt der diesjährige "Dschungelcamp"-Dritte glücklicherweise Entwarnung. "Es war irgendwie ein Nerv geklemmt und ich hatte total Schwindel gehabt", klärt Hubert auf.

Gegenüber "Bild" gibt er zudem preis, dass alles hin und her geschwankt habe. "Ich wusste gar nicht, was los ist. Ich habe nicht mal mehr das Schlüsselloch gefunden", macht der TV-Star klar.

Eine Woche zuvor sei der Ehemann von Matthias Mangiapane (42) noch auf Mallorca gewesen, doch dort habe er anscheinend zu viel gefeiert. "Auch die ganzen Klimaanlagen und so - das war nicht gut", so Hubert.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland habe sein Gatte ihn zum Arzt geschickt. Dabei war Matthias gerade erst selbst aus der Klinik gekommen, da er wegen eines Nabelbruchs operiert werden musste.

Der Mediziner habe dann dafür gesorgt, dass Hubert in ein Krankenhaus gekommen sei.