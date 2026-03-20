"Dschungelcamp" sei dank: Diese Angst hat Mirja du Mont nicht mehr

Hamburg - Im diesjährigen " Dschungelcamp " spielten andere Teilnehmer die Hauptrolle: Schauspielerin Mirja du Mont (50) musste den australischen Busch bereits an Tag zehn als dritte Camperin verlassen.

Schauspielerin Mirja du Mont (50) musste sich im "Dschungelcamp" ihrer Angst vor Insekten und Co. stellen - mit nachhaltigem Erfolg. © RTL

Doch wie blickt die Hamburgerin auf die TV-Show zurück? Mit gemischten Gefühlen, wie die 50-Jährige im Interview mit RTL verriet. "Es war eine harte Zeit", betonte die Ex-Frau von Sky du Mont (78).

15 Stunden am Tag nichts zu tun zu haben, sei "so anstrengend" gewesen, verdeutlichte die Blondine. "Und irgendwann ist der Gesprächsstoff auch weg. Und wenn dann sich immer noch Leute streiten, muss ich nicht haben", unterstrich das Model.

Einen guten Effekt habe das Camp allerdings gehabt: "Seitdem habe ich keine Phobie mehr vor irgendwelchen Spinnen oder Insekten oder irgendwas. Ich mache das jetzt alles zu Hause weg. Es wird nicht geschrien, es wird nicht geekelt. Das war die beste Therapie überhaupt", betonte du Mont.