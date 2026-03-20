"Dschungelcamp" sei dank: Diese Angst hat Mirja du Mont nicht mehr
Hamburg - Im diesjährigen "Dschungelcamp" spielten andere Teilnehmer die Hauptrolle: Schauspielerin Mirja du Mont (50) musste den australischen Busch bereits an Tag zehn als dritte Camperin verlassen.
Doch wie blickt die Hamburgerin auf die TV-Show zurück? Mit gemischten Gefühlen, wie die 50-Jährige im Interview mit RTL verriet. "Es war eine harte Zeit", betonte die Ex-Frau von Sky du Mont (78).
15 Stunden am Tag nichts zu tun zu haben, sei "so anstrengend" gewesen, verdeutlichte die Blondine. "Und irgendwann ist der Gesprächsstoff auch weg. Und wenn dann sich immer noch Leute streiten, muss ich nicht haben", unterstrich das Model.
Einen guten Effekt habe das Camp allerdings gehabt: "Seitdem habe ich keine Phobie mehr vor irgendwelchen Spinnen oder Insekten oder irgendwas. Ich mache das jetzt alles zu Hause weg. Es wird nicht geschrien, es wird nicht geekelt. Das war die beste Therapie überhaupt", betonte du Mont.
Bereits kurz nach ihrem Auszug hatte sich die 50-Jährige dafür gefeiert, über ihren Schatten gesprungen zu sein: "Ich habe mir selbst die Kakerlaken aus dem Haar gemacht, habe gesagt, ich habe keine Angst mehr. Wie geil, wie geil, wie geil, mit dieser Erkenntnis hier rauszukommen", schwärmte sie.
Titelfoto: RTL