Streit um Tochter: Ariels Ex Giuliano erhebt schwere Vorwürfe

Australien - Reality-TV-Sternchen Ariel (22) kämpft im australischen Dschungel gerade um die Krone - Zehntausende Kilometer entfernt von ihrer kleinen Tochter Ileyna Amant (1), die zu Hause in der Schweiz bleiben musste. Grund dafür ist ein Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Partner Giuliano Hediger, der jetzt schwere Vorwürfe gegen die Mutter seines Kindes erhebt.

Ariel (22) und ihr Ex-Partner Giuliano streiten sich um ihre Tochter. © Montage: Screenshot/Instagram/giulianohediger, RTL

Bereits im Vorfeld des Dschungel-Abenteuers hatte die Schweizerin öffentlich gegen ihren Ex-Freund geschossen, weil er ihr verboten haben soll, ihre gemeinsame Tochter nach Australien mitzunehmen.

Sie habe Giulianos Erlaubnis für die Reise leider nicht bekommen, hatte die Blondine kurz vor dem Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erklärt, weshalb ihre Kleine während der TV-Produktion bei Ariels Mutter in der Schweiz bleiben müsse.

Darauf angesprochen, bestätigte der ehemalige "Love Fool"-Kandidat jetzt die Vorwürfe seiner Ex-Freundin. "Ja, das stimmt, dass ich mein Einverständnis nicht gegeben habe, dass die Kleine mit in den Dschungel geht", gab Hediger im Interview mit RTL zu.

Dafür habe er allerdings gute Gründe: "Erstens haben wir das gemeinsame Sorgerecht und sie muss mich darüber informieren, wo die Kleine hingeht, vor allem, wenn es so eine lange Reise ist."

Hauptgrund für sein Veto sei aber die Tatsache gewesen, dass er seit zwei Monaten keinerlei Kontakt zu seiner Tochter habe - und das nicht freiwillig.